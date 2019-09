U Americi dolijao "Blagdanski provalnik", 82 su mu godine

On je počinio najmanje 10 provala koje su rezultirale krađama robe u vrijednosti od 400.000 dolara tijekom pet godina i to samo u gradu New Yorku, priopćile su vlasti.

Vjeruje se da je samo ove godine ukrao stvari u iznosu od 100.000 dolara u tri stana. Uhićen je prošli vikend u New Yorku i optužen je za provalu, pokušaj provale i veliku krađu.

Istražitelji su nazvali djedicu Sabatina "Blagdanskim provalnikom" budući da je provaljivao na blagdane - Dan nezavisnosti, Dan rada, Dan zahvalnosti...

- Konačno je uhvaćen zahvaljujući velikoj i sofisticiranoj istrazi u kojoj smo pratili njegovo vozilo od Floride do New Yorka, kazali su oni.

Djedici je određena jamčevina od 250.000 dolara. Ako bude osuđen, prijeti mu 15 godina zatvora.

