U Americi zabilježeno 25.000 novih slučajeva zaraze virusom

Najbitnije vijesti:.

>> U školske klupe vratit će se jedino učenici od 1. do 4. razreda i to od 25. svibnja. Svi ostali, koji uključuju učenike od 5. do 8. razreda, učenike srednjih škola te studente, akademsku godinu završit će online putem. Više pročitajte OVDJE.

>> Europa se mora pripremiti za drugi val novog korona virusa, upozorila je direktorica Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Andrea Ammon u trenutku kada su brojne države počele ublažavati mjere ograničenja.Više pročitajte OVDJE.

>> Tisuće znanstvenika diljem svijeta trenutno radi na razvoju cjepiva protiv korona virusa, a sve ukazuje na to da su prvi vrlo ohrabrujući rezultati već tu. Više pročitajte OVDJE.