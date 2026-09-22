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U američkoj zračnoj bazi u Njemačkoj srušio se vojni avion!

Piše HINA,
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U američkoj zračnoj bazi u Njemačkoj srušio se vojni avion!
Foto: Kacper Pempel
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U zračnoj bazi Spangdahlem stacionirana je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova koji pružaju potporu operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO-a širom svijeta.

Vojni zrakoplov srušio se u američkoj zračnoj bazi u zapadnoj Njemačkoj, objavile su u utorak lokalne vlasti, a prema dostupnim informacijama jedna je osoba ozlijeđena. Hitne službe upućene su u zračnu bazu Spangdahlem smještenu oko 160 kilometara zapadno od Frankfurta, blizu granice s Luksemburgom.

Vlasti okruga Bitburg-Prüm, u kojemu se baza nalazi, objavile su da u trenutačno ne mogu iznijeti više pojedinosti o incidentu.

Ni američka vojska još se nije oglasila o događaju.

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U zračnoj bazi Spangdahlem stacionirana je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova koji pružaju potporu operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO-a širom svijeta.

Smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.

Američki lovac F-16 srušio se u blizini te baze tijekom rutinskog trenažnog leta u listopadu 2019., pri čemu se pilot uspio katapultirati prije udara.

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