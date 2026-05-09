U Banjoj Luci obilježili pobjedu nad fašizmom: Nosili fotografiju četničkog vojvode Mihailovića...

Dan pobjede nad fašizmom obilježen je danas i u Banjoj Luci u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Program je započeo maršem "Besmrtnog puka". Među fotografijama, našla se i ona četničkog vojvode
U maršu su sudjelovali brojni građani koji su nosili fotografije svojih predaka stradalih ili sudionika borbe protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Među okupljenima bili su članovi SUBNOR-a, predstavnici vlasti Republike Srpske, zastupnici Narodne skupštine RS-a, pripadnici Trećeg pješačkog Republika Srpska puka te ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov.
Među fotografijama koje su sudionici nosili našla se i slika Dragoljuba “Draže” Mihailovića, jugoslavenskog generala i vođe četničkog pokreta tijekom Drugog svjetskog rata, čija uloga i danas izaziva duboke podjele u regiji.
Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. svibnja u znak sjećanja na 1945. godinu i bezuvjetnu kapitulaciju nacističke Njemačke, čime je završio Drugi svjetski rat u Europi. Taj sukob ostao je zapamćen kao najmasovniji i najkrvaviji rat u povijesti čovječanstva, s procijenjenih oko 60 milijuna poginulih.
Prema procjenama državne komisije bivše SFRJ, Jugoslavija je u Drugom svjetskom ratu izgubila oko 1,7 milijuna ljudi. U službenim obraćanjima tijekom obilježavanja istaknuto je da je srpski narod bio predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije te da je Sovjetski Savez dao najveći doprinos slamanju nacističke Njemačke.
Dragoljub “Draža” Mihailović rođen je 1893. godine u Ivanjici u Srbiji. Sudjelovao je u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu, a nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. organizirao je četnički pokret, poznat i kao Jugoslavenska vojska u otadžbini.
Jugoslavenska kraljevska vlada u egzilu imenovala ga je početkom 1942. ministrom vojske, mornarice i zrakoplovstva, čime je formalno priznat kao vođa službenog otpora okupaciji. Paralelno je djelovao i partizanski pokret pod vodstvom Josipa Broza Tita, s kojim su četnici ubrzo ušli u otvoreni sukob.
Iako su četnici u početku pružali otpor okupatorima, tijekom rata pojavile su se brojne optužbe o suradnji s talijanskim i njemačkim snagama, osobito u borbi protiv partizana. Saveznici su zbog toga 1943. godine preusmjerili podršku s Mihailovića na Titove partizane.
Povjesničari navode i da su četničke postrojbe pod Mihailovićevim zapovjedništvom počinile brojne zločine nad nesrpskim stanovništvom, uključujući masakre i etnička čišćenja nad Hrvatima i Bošnjacima u istočnoj Bosni, Sandžaku i drugim dijelovima tadašnje Jugoslavije.
Nakon završetka rata Mihailović je uhićen, a 1946. godine osuđen je za veleizdaju i ratne zločine te strijeljan u Beogradu. Vrhovni kasacijski sud Srbije 2015. poništio je presudu iz 1946., uz obrazloženje da je proces bio politički i ideološki motiviran, što je izazvalo nove podjele u javnosti.
Posljednjih godina u Srbiji traje proces rehabilitacije četničkog vođe. U Beogradu je 2023. otvoren muzej posvećen Mihailoviću, dok je gradonačelnik Aleksandar Šapić 2024. najavio podizanje njegova spomenika.
