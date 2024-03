U Belgiji se prodaju neotvoreni paketi s Amazona: 'To je kao kockanje. Za 40 € dobio sam...'

U Bruxellesu je otvorena trgovina u kojoj se prodaju neotvoreni neželjeni paketi s Amazona na kilogram, što je zapravo srećka koja bi vlasniku mogla donijeti sat, pametni telefon - ili bezvrijednu sitnicu. Trgovina "Pile ou Face" nalazi se u blizini središnjeg trga Place Flagey i nudi pakete za 16 eura po kilogramu. Kupci biraju kutije među desecima pohranjenih u trgovini, a neki ih otvaraju na licu mjesta.

"To je kao kockanje. Platio sam 40 eura i dobio tri ili četiri slušalice, dobro sam to obavio", rekao je Paul, koji je odbio reći svoje prezime. Gisele Peeters je ipak malo razočarana. Njezin paket od 14,40 eura sadržavao je starinski telefon s brojčanikom. "To nije nešto što bih kupila. Pokušat ću ga preprodati", rekla je.

Arnaud Userstam, koji je osnovao trgovinu, rekao je da su satovi i pametni telefoni predmeti koje najsretniji ljudi dobivaju, a drugi se vraćaju kući s odjećom ili ponekad čudnim predmetima.

"Jedna gospođa je dobila 100 četkica za zube za pse", rekao je.

Userstam je pokrenuo posao nakon što su se on i njegova supruga zapitali što se događa s paketima kod kojih je bilo problema pri isporuci. I sami su iskusili takav problem. Saznali su da slične trgovine postoje i drugdje.

Pile ou Face potpisao je ugovore s gigantskim američkim e-trgovcem Amazonom u Europi kako bi dobio pošiljke koje nisu preuzete, koje su kupci vratili ili su se jednostavno izgubile.

Userstam je kazao da se takve pakete prije naprosto uništavalo.