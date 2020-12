U Beogradu otvorena covid bolnica, sagradili su je za samo 4 mjeseca, ima 930 kreveta

Srbijanski ministar zdravstva Zlatibor Lončar najavio je da će u novoj covid bolnici, raditi najmanje 1.500 liječnika, medicinskih sestara i tehničara, ali da je "za puni kapacitet neophodno da ih bude 1.600"

<p>U beogradskom prigradskom naselju Batajnica u petak je otvorena novoizgrađena covid bolnica s 930 kreveta na devet odjela, te s 250 mjesta u intenzivnoj njezi, do čega dolazi u situaciji raširene epidemije koronavirusa, koja se ocjenjuje "iznimno teškom". </p><p>Premijerka Ana Brnabić ocijenila je da nova bolnica počinje raditi "u najtežem trenutku", kada se danima registrira veliki broj novozaraženih, a na covid odjele dnevno pristiže skoro 800 pacijenata. Suvremenu bolnicu dobivamo u teškom vremenu, kada je pritisak na naš zdravstveni sustav kontinuiran već devet mjeseci, istaknula je Brnabić.</p><p>Bolnica je sagrađena za samo četiri mjeseca.</p><p>Srbijanski ministar zdravstva Zlatibor Lončar najavio je da će u novoj covid bolnici, raditi najmanje 1.500 liječnika, medicinskih sestara i tehničara, ali da je "za puni kapacitet neophodno da ih bude 1.600". Lončar je naglasio kako se pokazalo da je "nova bolnica od neprocjenjivog značaja ne samo za Srbiju, nego i za cijelu regiju", jer će 250 mjesta na intenzivnoj njezi rasteretiti druge zdravstvene ustanove.</p><h2>Epidemiolozi upozoravaju da se s mjerama kasni </h2><p>Nove bolničke kapacitete Srbija dobiva u trenutku kad članovi Kriznog stožera i neovisni stručnjaci epidemiološku situaciju ocjenjuju "katastrofalnom", obzirom da su posljednjih nekoliko dana gotovo izjednačili brojevi novooboljelih i pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju.</p><p>Srbijanska vlada u četvrtak je usvojila nove, strože epidemiološke mjere Kriznog stožera, ali članovi tog tijela danima unazad upozoravaju da se s mjera kasni te da će se poljedice tek osjetiti.</p><p>Epidemiolog i član stožera dr. Branislav Todorović izjavio je danas za RTS da će Srbiju "kašnjenje mjera mnogo koštati" jer su morale biti uvedene mnogo ranije, upozorivši da se "epidemija raspiruje i izvan Beograda".</p><p>"Do prije sedam-osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama, primjerice, u Leskovcu, Vranju... Sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će pridonijeti tome da - ukoliko se ove mjere ne budu strogo poštivale do kraja, željeznom disciplinom, nećemo moći doći do situacije koja bi nam omogućila da epidemija bude smirena i kontrolirana", upozorio je.</p><p>Njegov kolega iz Kriznog stožera dr. Predrag Kon također konstatira da je situacija iznimno teška, ali niječe da je zdravstveni sustav "pukao", na što ukazuju izvješća liječnika s terena.</p><p>Kon ocjenjuje da će se za praznike velik pritisak na bolnice nastaviti. "Mjere će biti na snazi dok god to bude trebalo, a osobno mislim da bi one mogle biti i oštrije", ocijenio je Kon.</p><h2>Od petka na snazi nove postrožene mjere</h2><p>Srbijanska vlada proglasila je u četvrtak nove epidemiološke mjere i ograničenja, u danu kad se broj novozaraženih koronavirusom i broj hospitaliziranih pacijenata skoro izjednačio.</p><p>Srbijanske zdravstvene vlasti prijavile su danas 7.802 novooboljelih, te 7.726 pacijenata na bolničkom liječenju, a 288 oboljelih je na respiratorima. Od posljedica zaraze u posljednja 24 sata umro je 61 pacijent.</p><p>Vlada je na današnjoj sjednici usvojila posljednje preporuke Kriznog stožera koje stupaju na snagu u petak i podrazumijevaju novo skraćenje radnog vremena ugostiteljska objekata.</p><p>Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavi neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet sati ujutro, bez iznimki, a radno vrijeme od ponedjeljka do petka bit će od pet do 17 sati.</p><p>Dostava hrane bit će moguća 24 sata dnevno, dok trgovački centri, trgovine odjećom, kladionice, kockarnice, dječje igraonice također neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet ujutro.</p><p>Frizerski i kozmetički saloni, saloni za njegu, teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za nogomet, košarku i tenis ili objekti za bilo koji drugi rekreacijski sport također neće raditi tijekom vikenda. </p>