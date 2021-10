Beograd je u četvrtak jedan od najzagađenijih gradova u svijetu s koeficijentom čestica u kategoriji "nezdravo", pokazuju podaci s više mjernih punktova u srbijanskoj prijestolnici, prikazani na specijaliziranom portalu Air Visual i lokalne stranice Beoeko.

Jutarnja mjerenja držala su Beograd do podneva na vrhu liste s najvećom koncentracijom PM 2,5 čestica, većom i do 12,5 puta od normalnih vrijednosti. Prema navodima portala, Beograd je po zagađenosti skoro do podneva bio ispred Indije i Kine.

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša i stranice Beoeko, zrak je u kategoriji "zagađen" i "nezdrav" na skoro svim mjernim punktovima u Beogradu, a visoku razinu zagađenosti imaju u Srbiji još i Valjevo, Užice, Novi Pazar, Pančevo i Pirot, a u kategoriji "veoma zagađen" je Smederevo, gdje se nalazi čeličana kojom upravlja kineska tvrtka HBIS.

Kategorija "zagađen zrak" upozorenje je da se zdravstvene tegobe mogu javiti u cijeloj populaciji, a ozbiljnije tegobe kod starijih, djece i osoba s bolestima srca i pluća, upozorenje je objavljeno na službenoj stranici Agencije.

Srbija se, u okviru tzv. zelene agende, obvezala da će smanjiti i reducirati individualne kotlovnice na ugalj u stambenim zgradama koje nisu priključene na sustav gradske toplane koja pretežito koristi plin.

Razvoj sustava prijevoza tramvajima, kupnja električnih autobusa i tramvaja, izgradnja tvornica za preradu otpadnih voda, energetska rekonstrukcija zgrada, uvođenje sustava javnih bicikala, širenje mreže biciklističkih staza, te izgradnja 10.000 četvornih metara zelenih zidova i povećanje površina pod šumom za 10 posto, neki su od ključnih planova u koje treba uložiti 5,2 milijarde eura kako bi Beograd za 10 godina dostigao europske standarde zelenog grada, navedeno je u agendi i predviđenim aktivnostima gradske uprave Beograda.