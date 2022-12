'U BiH nakon izbora više nema prostora za blokade, djelujmo'

Međunarodna zajednica vjeruje kako su listopadski izbori u Bosni i Hercegovini donijeli toj zemlji priliku za novi početak i napredak i nju sada treba iskoristiti, izjavio je u petak visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt istaknuvši da više nema prostora za blokade već da treba djelovati.

Nakon dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), koji je u Sarajevu održan na razini političkih direktora u ministarstvima vanjskih poslova država-članica, Schmidt je izjavio kako je to tijelo zaključilo da se nakon godina letargije stanje u BiH počinje mijenjati te da je izgledno kako je prošlo razdoblje bespotrebnih blokada i političkih manipulacija.

Opći izbori u BiH održani su 2. listopada, a nakon njih dogovorena je koalicija koju će na razini Federacije BiH činiti HDZ BiH i blok od osam bošnjačko-građanskih stranaka predvođenih SDP-om, dok će im na razini države partner biti Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Schmidt je takav ishod izbora i dogovor o uspostavi nove vlasti opisao kao "ohrabrujući napredak" istaknuvši kako to stvara priliku za brži put ka europskim integracijama, pri čemu bi status kandidata za članstvo u Uniji bio prvi konkretni korak.

Upozorio je ipak kako kandidatski status, unatoč preporuci Europske komisije, još nije gotova stvar jer će Europsko vijeće o tome odlučivati narednog tjedna, a od BiH se i dalje očekuje da uradi svoj dio posla, odnosno da do tada donese neke od zakona koje je Komisija ranije tražila kao i da započne konkretni proces uspostave vlasti.

Dodao je kako je, unatoč velikim izazovima, optimist jer su "neki nakon izbora pokazali kako su spremni djelovati".

"Nadam se da su vremena stalnih blokada prošla, a ja ću s međunarodnom zajednicom doprinositi dijalogu kojega treba nastaviti. Vjerujemo da nema prostora za blokade", kazao je visoki predstavnik.

Čelnici stranaka koje su dogovorile novu koaliciju optimistično su najavili kako bi novo Vijeće ministara BiH trebalo biti uspostavljeno do kraja prosinca. No, u Federaciji BiH planove je zakompliciralo to što je Stranka demokratske akcije (SDA), na temelju izmjena izbornog zakona koje je nametnuo upravo Schmidt, ipak dobila kontrolni paket u Domu naroda entitetskog parlamenta pa tako i mogućnost da utječe na uspostavu izvršne vlasti.

SDA je odmah nakon toga pozvala na uspostavu široke koalicije u koju bi i ona bila uključena, no iz stranaka koje čine "osmorku" to su odlučno odbili.

SDA sada ima priliku predložiti svog člana za bošnjačkog dopredsjednika Federacije, koji može blokirati imenovanje nove entitetske vlade.

Kako će taj problem biti riješen još nije jasno jer postoje različite interpretacije kakvi sve mehanizmi sada stoje na raspolaganju HDZ-u i "osmorki" da bi izbjegli blokade SDA.

Schmidt u petak nije naznačio kani li eventualno intervenirati i ponovo koristiti svoje ovlasti, primjerice pri interpretiranju izmjena izbornog zakona koje je nametnuo, no kazao je kako nije vrijeme za političke igre, što znači da brzo treba donijeti potrebne odluke pa tako i one o novim tijelima vlasti.

