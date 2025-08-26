U BiH se svađaju oko toga treba li Donaldu Trumpu dati Nobelovu nagradu za mir

Bosna i Hercegovina možda će se pridružiti prijedlozima da se američkog predsjednika Donalda Trumpa nominira za Nobelovu nagradu za mir koju on silno želi dobiti no i ta je tema postala predmetom sve žešćih unutarnjopolitičkih obračuna. Formalni poticaj inicijativi dala je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja smatra da je Trump u svom drugom mandatu diplomatskim angažmanom i osobnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli smirivanju kriza.

"Njegove mirovne inicijative i inovativni pristup na Bliskom istoku usmjeren na sprečavanje šire eskalacije u regiji kroz kontakte sa Izraelom, Iranom i Palestinom doprinijele su jačanju izgleda za stabilnost jedne od sigurnosno najizazovnijih regija u svijetu", stoji u njenoj inicijativi u kojoj Cvijanović hvali i Trumpov angažman oko rata u Ukrajini.

Cvijanović je pod sankcijama SAD-a od 2023. godine a ovu je inicijativu pokrenula u trenutku kada se njen stranački šef Milorad Dodik koji je također pod sankcijama i to od 2017. na sve načine pokušava dodvoriti Trumpovoj administraciji uz tvrdnje da je žrtva politike prošlih predsjednika iz reda demokrata.

Dodik uporno ponavlja kako vjeruje da će SAD pod Trumpom promijeniti politiku prema BiH pa tako i prema njemu i ukinuti mu sankcije te omogućiti nastavak političkog djelovanja

Cvijanović je očekivala da njene kolege u državnom vrhu daju potporu nominiranju Trumpa no Željko Komšić i Denis Bećirović odbili su da se to nađe na dnevnom redu sjednice održane u ponedjeljak uz obrazloženje kako prijedlog nije obrazložen na odgovarajući način.

"Samo su tražili da se dostave neophodni materijali kako bi se ova točka uopće mogla uvrstiti u dnevni red. Ali Željka Cvijanović to nije učinila", kazao je Bećirovićev savjetnik Alija Kožljak.

U utorak je Cvijanović novinarima kazala kako je razočarana jer je izostala politička potpora ovoj inicijativi iza koje, kako tvrdi, stoji cijela Republika Srpska a zamisao nije prošla "zbog formalnosti".

Da bi mogli nominirati Trumpa za Nobelovu nagradu ranije su naznačili Pakistan, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, kao i armenski premijer Nikola Pašinjan i azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev.

Sam Trump nastavlja isticati kako je zaslužio Nobelovu nagradu za mir a žali se da mu se ona nepravedno uskraćuje iako je, kako tvrdi, okončao šest ili sedam ratova.

"Nikad mi neće dati Nobelovu nagradu za mir. Zaslužujem je, ali mi je nikad neće dati", potužio se Trump pred novinarima u veljači.

"Predsjednik Trump je u prvih šest mjeseci u Ovalnom uredu dogovorio čak šest mirovnih sporazuma, što znači da u prosjeku jednom mjesečno uspješno sanira po jednu goruću globalnu krizu koju, prije njega, nitko drugi nije želio niti taknuti. Krajnje je vrijeme da se Donaldu Trumpu dodijeli Nobelova nagrada za mir", izjavila je i njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.