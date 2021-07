Zdravstvene vlasti Bosne i Hercegovine pozvale su u petak stanovnike te zemlje na masovno cijepljenje budući je do sada to učinilo tek 10 posto njih kako bi BiH spremnija dočekala četvrti val koronavirusa.

"Mi se pripremamo za novi val. Sada je važno povećati obujam cijepljenja, kako bismo taj četvrti val dočekali sa značajno većim brojem cijepljenih jer što bude veći broj cijepljenih, sigurno da će i mjere najvjerojatnije biti manje restriktivne", rekao je u petak pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez.

Do sada se u BiH cijepilo tek oko 10 posto stanovništva, što je oko 350.000 ljudi koliko je ljudi živjelo u toj zemlji po popisu iz 2013. godine. Vlasti Bosne i Hercegovine, koje su se loše snalazile oko nabavke cjepiva, sada očekuju oko dva milijuna doza cjepiva, kaže Čerkez.

"Ako bude došao najavljeni broj cjepiva oko dva milijuna, to bi značilo da bi pored ovih sada deset posto cijepljenih u BiH imali još najmanje dodatnih 25 do 30 posto cijepljenih", rekao je on.

Po njegovim riječima, BiH bi do kraja kolovoza tako mogla imati između 35 i 40 posto cijepljenih osoba. Za sljedeći je tjedan najavio sastanak svih razina vlasti na razini ministara zdravstva i zavoda za javno zdravstvo.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez ocijenio je kako bi se BiH sa četvrtim valom koronavirusa mogla suočiti krajem kolovoza ili pak tijekom rujna. Kada će se to dogoditi ovisi o poštivanja epidemioloških mjera. Po njemu situacija nije ohrabrujuća.

"Mi smo u svakom slučaju spremni pratiti situaciju i spremni smo na odgovor u odnosu kakva bude trenutna epidemiološka situacija. Međutim, u većini županija mjere nošenja maske ili držanja distance se ne provode", rekao je on.

Stanje s epidemijom koronavirusa u BiH tjednima je razmjerno dobro. U posljednja 24 sata zabilježeno je 36 novozaraženih te dvije preminule osobe od posljedica zaraze covidom-19.

Od početka epidemije koronavirusa u ožujku prošle godine zabilježena je zaraza kod 205.420, a preminulo je 9.675 osoba.