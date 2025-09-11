U BiH traže nasljednika Dodiku: 'Nadam se da će sve pripreme proći u predviđenom roku...'

Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) imenovalo je u četvrtak predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora koji bi trebali organizirati provedbu prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske dok se u tom entitetu nastavljaju politički prijepori oko sudjelovanja i predlaganja kandidata.

Na sjednici SIP-a utvrđen je popis od nešto manje od 4500 imena osoba čija bi zadaća bila provedba izbora zakazanih za 23. studenoga kako bi se popunila pozicija koja je ostala upražnjena nakon što je Milorad Dodik u kolovozu zbog pravomoćne sudske presude ostao bez mandata.

"Nadam se da ćemo sve pripreme moći obaviti u predviđenom roku", kazao je član SIP-a Vlado Rogić koji je predsjedavao sjednicom održanom u Sarajevu.

SIP se u organizaciji ovih izbora suočava sa situacijom bez presedana jer vlasti u RS-u koje još kontrolira Dodik osporavaju njegovu smjenu i odbacuju mogućnost provedbe prijevremenih izbora.

Pozvali su sve u tom entitetu da u pripremama ne sudjeluju a Narodna skupština RS odnosno većina koju kontrolira Dodik je 22. kolovoza usvojila zaključke kojima odbacuje mogućnost provedbe takvih izbora a onima koji bi to ipak učinili zaprijetili su kaznenim progonom.

"Od svih tijela vlasti, institucija i službenih i odgovornih osoba na razini RS i jedinica lokalne samouprave tražimo da ne poduzimaju bilo kakve radnje vezane za eventualnu provedbu prijevremenih izbora za predsjednika RS. Narodna skupština naglašava da bi eventualna suradnja sa SIP BiH povodom ovog pitanja predstavljala počinjenje kaznenog djela 'nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili tijela RS' propisanog kaznenim zakonom RS", stoji u tim zaključcima.

Ustavni sud BiH na to je pak reagirao u srijedu odlukom o trenutačnoj suspenziji svih tih zaključka sve do konačne odluke o njihovoj usuglašenosti s ustavom BiH.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijela je skupina od 14 zastupnika u parlamentu BiH.

Predsjednik NS RS Nenad Stevandić nazvao je odluku Ustavnog suda BiH "pakosnom" ali se nije očitovao o tome hoće li Dodikova većina ipak pokušati provoditi svoje zaključke kako je to ranije redovito bio slučaj.

Političke stranke u RS još se nisu očitovale o mogućim kandidatima no izvjesno je kako će sve one pa i Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ući u tu izbornu utrku.

Sam Dodik je koristeći svoj osobni utjecaj limitiranu poziciju predsjednika RS učinio izrazito moćnom a na počeku mandata kojega je osvojio na izborima iz listopada 2022. godine ishodio je da za njegov predsjednički ured bude osiguran proračun od čak 77 milijuna konvertibilnih maraka odnosno gotovo 40 milijuna eura.