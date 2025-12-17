U BiH uhićen Marko Miloš, osuđen zbog pokušaja ubojstva policajca u Splitu 2007. godine

U Bosni i Hercegovini je uhićen Marko Miloš, osuđen u Hrvatskoj na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva specijalnog policajca Branka Budića 2007. godine u Splitu.

Miloš je uhićen u Grudama zbog više kaznenih djela, uključujući nasilničko ponašanje, oduzimanje pokretnine i posjedovanje opojnih droga, priopćila je policija navodeći samo inicijale uhićenog.

Policijski dužnosnik je Hini potvrdio kako se radi o Marku Milošu za kojim je Hrvatska raspisala tjeralicu.

Njega je Vrhovni sud Hrvatske 2020. pravomoćno osudio na osam, a sudionika Vlatka Radića na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Budića u središtu Splita 2007. godine.

Budić, koji nije bio na dužnosti, primijetio je Miloša i Radića kako razbijaju parkirani automobil, prišao im je i predstavio se kao policajac. Miloš je tada nasrnuo na Budića, a potom pucao u njega iz pištolja.

Pogodio ga je u natkoljenicu, a zatim ga najmanje šest puta udario pištoljem po glavi. Nakon što je teško ranjen pao na tlo, Miloš i Radić su Budića pokušali pregaziti motorom.

Hrvatske vlasti su raspisale su tjeralicu za dvojcem koji su se sklonili u BiH. Vlasti susjedne zemlje nisu ih izručili jer posjeduju i bosanskohercegovačko državljanstvo.