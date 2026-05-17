ISTRČALA IZ DVORIŠTA NA CESTU
U Biogradu autom naletio na djevojčicu i teško je ozlijedio
Prema provedenom očevidu sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok se 47-godišnji vozač kretao automobilom zadarskih registarskih oznaka kolnikom u Lastovskoj ulici u petak, 15. svibnja u Biogradu oko 18 sati, javlja zadarska policija. Tom prilikom je došlo do naleta vozila na djevojčicu koja je iz dvorišta kuće istrčala na cestu.
Djevojčici je pružena liječnička pomoć u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
