U Bjelovaru zaražen zaposlenik Gradske uprave, a na sjednici vijeća bio je i Dario Hrebak...

Pokazalo se da je Hrebakov 'izlet' iz samoizolacije i odlazak na testiranje te mahanje testom da je negativan dogovor sa Stožerom na razini cijele države

<p>Prema najnovijim podacima objavljenim u nedjelju, u Bjelovaru je još jedna osoba oboljela od koronavirusa, i to zaposlenik Gradske uprave koji je bio sudionik sjednice Gradskog vijeća održane 17. ovog mjeseca. Stoga se pokazala ispravnom odluka epidemiologinje <strong>Vesne Grgić</strong> da sudionici sjednice moraju u samoizolaciju, koju je prekršio gradonačelnik Bjelovara,<strong> Dario Hrebak</strong>, koji je izabran u Sabor na listi HDZ-a u II. izbornoj jedinici, jer je napustio samoizolaciju i otišao se privatno testirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nova pravila pružanja prve pomoći za vrijeme pandemije</strong></p><p>Naime, njegova je ruka bila neophodna. Bez nje mandatar <strong>Andrej Plenković </strong>ne bi imao dovoljnih 76 glasova kako bi se potvrdila nova Vlada. No, ni to nije bilo dovoljno mladom HSLS-ovom lavu, već je otišao i korak dalje svalivši drvlje i kamenje na Vesnu Grgić, oglasivši se 17. srpnja u Novom listu, nazvavši njezinu odluku cirkusom, iza koje stoje političke igre.</p><p>- Ona je pod utjecajem župana Damira Bajsa s kojim ja nisam u dobrim odnosima. Ne znam koji bi drugi razlog bio. Uostalom, nitko osim zaraženog s te sjednice nema nikakve simptome. Za mene je to cirkus - izjavio je, između ostalog, za Novi list Dario Hrebak.</p><p>Napavši bez razloga, Vesnu Grgić, koja je samo dosljedno radila svoj posao, a to se pokazalo ispravnim jer je novozaražena osoba iz Gradske uprave. Dario Hrebak se nije poklopio ušima, ali je u nedjelju u jutarnjim satima na stranicama Grada, objavljena vijest koja potvrđuje da je Vesna Grgić bila u pravu. </p><p>- Vezano uz situaciju nastalu nakon održane sjednice Gradskoga vijeća Grada Bjelovara, 17. srpnja 2020., na kojoj je bila prisutna osoba kojoj je naknadno utvrđeno da je pozitivna na virus Covid-19, obavještavamo vas da je potvrđena još jedna osoba pozitivna na Covid-19 koja je također sudjelovala na tom događaju. Ovim putem želimo sve građane obavijestiti i o izmijenjenom načinu rada Gradske uprave od ponedjeljka, 27. srpnja 2020. Naime, Gradska uprava normalno i dalje nastavlja s radom, no kako bi održali epidemiološku situaciju dobrom, ponovno uvodimo posebne zaštitne mjere u radu sa strankama. </p><p>U skladu s tim, molimo sve građane koji trebaju obaviti bilo što u Gradskoj upravi, a nije neophodno da dolaze osobno, da prvo nazovu na broj telefona (043) 622 000 ili da pošalju mail na jedan od gradskih mailova koji se nalaze na internetskim stranicama Grada Bjelovara, nakon čega će biti upućeni djelatniku zaduženom za određeno područje. Dolaze li ipak osobno, potrebno je obratiti se zaštitaru na ulazu koji će ih potom uputiti u daljnje postupanje. Gradska blagajna bit će zatvorena do daljnjega. O svim promjenama obavještavat ćemo na vrijeme putem medija, gradskih internetskih stranica i društvenih mreža. </p><p>Sve građane molimo za razumijevanje i strpljenje. U ovoj nezavidnoj situaciji, koja je pogodila čitav svijet, važno je da svi ostanemo odgovorni i pridržavamo se svih mjera i odluka nacionalnog Stožera civilne zaštite kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje - stoji u priopćenju Grada. </p><p>Pokazalo se da je Hrebakov „izlet“ iz samoizolacije i odlazak na testiranje te mahanje testom da je negativan dogovor sa Stožerom na razini cijele države. Naime, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak je tim postupkom, kako bi osigurao Plenkoviću izglasavanje Vlade, doveo u opasnost mnoge ljude. Još jednom se pokazalo da je hrvatska politika i interesi političara (Hrebak – Plenković) iznad svega. Pa čak kad je i zdravlje u pitanju. </p>