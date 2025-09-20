U bolnici u Osijeku preminuo muškarac (82): Bio je teško opečen u požaru u Vukovaru...

U Kliničkom bolničkom centru (KBC) Osijek od zadobivenih opekotina umro je 82-godišnji muškarac koji je u petak stradao u požaru prilikom spaljivanja biljnog otpada u dvorištu svoje kuće u Vukovara, izvijestila je u subotu Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Vukovarska policija je jučer oko 10,50 sati zaprimila dojavu o požaru niskog raslinja oko nenastanjene kuće u Vukovaru.

Prilikom gašenja požara pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Vukovar i policijski službenici u raslinju su pronašli 82-godišnjeg muškarca s opeklinama. Ozlijeđeni muškarac prevezen je helikopterom hitne medicinske službe u Klinički bolnički centar Osijek.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska danas je izvijestila kako su iz KBC-a Osijek naknadno zaprimili obavijest da je 82-godišnjak iz Vukovara, koji je stradao u požaru, preminuo.

Očevidom, obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je kako je 19. rujna oko 10,45 sati, 82-godišnjak, koji je bio teško pokretan uslijed narušenog zdravlja, spaljivao biljni otpad u svom vrtu, a plamen se proširio na otvoreni prostor s niskim raslinjem te je zahvatio i njega.

O utvrđenim okolnostima događaja policijski službenici dostavljaju izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, dodaju iz PU.