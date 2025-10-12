U borbi za najveću dužnosničku plaću u Hrvatskoj radi se velika rošada! Evo tih kombinacija...

Promjene na pozicijama ključnih ljudi hrvatskoga gospodarstva s najvećim primanjima u zemlji uskoro bi se, kako doznaje Express, trebale ostvariti, a sve je potaknula ambicija dugovječnoga guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića da se kandidira za jednu od vodećih funkcija u Europskoj središnjoj banci (ECB). Ako bi Vujčić otišao u Frankfurt na potpredsjedničku poziciju Europske središnje banke, ili u izvršni odbor, na njegovo mjesto na čelu HNB-a trebala bi, kako kažu sugovornici iz gospodarskih krugova, zasjesti Martina Dalić, aktualna predsjednica uprave Podravke, a na njeno mjesto u Podravci došao bi Zdravko Marić, jedan od omiljenih i najkompetentnijih bivših ministara financija u Hrvatskoj. Expressu je ovu kadrovsku križaljku potvrdilo više sugovornika, što iz gospodarskih što iz političkih krugova.

