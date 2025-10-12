Obavijesti

U borbi za najveću dužnosničku plaću u Hrvatskoj radi se velika rošada! Evo tih kombinacija...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Zagreb: Nakon završetka godišnjeg brifinga HNB-a, guverner Boris Vujčić obratio se medijima | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Martina Dalić ima velike šanse za poziciju guvernerke HNB-a, a u Podravci bi je zamijenio Zdravko Marić. Za sve je ‘kriv’ Boris Vujčić, koji pikira visoku funkciju u Europskoj središnjoj banci

Promjene na pozicijama ključnih ljudi hrvatskoga gospodarstva s najvećim primanjima u zemlji uskoro bi se, kako doznaje Express, trebale ostvariti, a sve je potaknula ambicija dugovječnoga guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića da se kandidira za jednu od vodećih funkcija u Europskoj središnjoj banci (ECB). Ako bi Vujčić otišao u Frankfurt na potpredsjedničku poziciju Europske središnje banke, ili u izvršni odbor, na njegovo mjesto na čelu HNB-a trebala bi, kako kažu sugovornici iz gospodarskih krugova, zasjesti Martina Dalić, aktualna predsjednica uprave Podravke, a na njeno mjesto u Podravci došao bi Zdravko Marić, jedan od omiljenih i najkompetentnijih bivših ministara financija u Hrvatskoj. Expressu je ovu kadrovsku križaljku potvrdilo više sugovornika, što iz gospodarskih što iz političkih krugova.

KRIZA DRŽAVE?

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
OTKAZANA PEČENKIJADA

Tradiocinalna pečenkijada u Slavonskom Brodu je otkazana zbog afričke svinjske kuge. Policija je pregledavala automobile da ne bi netko slučajno unio na Poloj pečenku. 'Sad se peče po dvorištima', kažu sudionici
STRAVA

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

