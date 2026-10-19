U centru Zagreba usred noći prebili stranog taksista, a onda i stranca koji mu je išao pomoći

Nepoznati je počinitelj nakon nesuglasica oko pružanja taksi usluge, u nedjelju oko 3 sata na Trgu kralja Tomislava, fizički napao 32-godišnjeg taksista, stranca s reguliranom boravkom u Hrvatskoj.

Nakon toga u pomoć oštećenom priskočio je 22-godišnji stranac s reguliranom boravkom u Hrvatskoj. I njega su fizički napali nepoznati počinitelj i nepoznata ženska osoba te se udaljili.

Liječnička pomoć napadnutim je muškarcima pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je 32-godišnjak teško, a 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.