U četvrtak će biti većinom suho, sunčano i toplije. Evo što slijedi

U noći na četvrtak na istoku Hrvatske još umjereno, pa i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i mogućnost grmljavine. Danju česta sunčana razdoblja, ali i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura oko 27 °C, a jutarnja između 15 i 17 °C, uz rijeke uz mjestimičnu maglu, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys.iz DHMZ-a.





Kako navodi, magle će češće biti u noći i u petak ujutro u središnjoj Hrvatskoj, gdje će danju prevladavati sunčano. Jutro malo svježije, najniža temperatura bit će oko 14 °C, a danju će biti toplije nego u srijedu, s najvišom temperaturom između 26 i 28 °C.



Na zapadu većinom sunčano. Ujutro će uglavnom na kopnu biti magle, a vozači bi na nju trebali pripaziti i noćas u Gorskom kotaru i Lici, gdje će mjestimice biti gusta. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale lokalno burin, zatim popodne do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka oko 10 °C u gorju, na obali i otocima od 17 do 20 °C, a danju vrlo toplo, do 29 °C.

Foto: Emisija 'Vrijeme'/HRT





Podjednako toplo bit će i u pretežno sunčanoj Dalmaciji. Ujutro od 13 °C u unutrašnjosti do 21 °C na otocima, a popodne oko 28 °C. Zbog umjerenog maestrala more bi na otocima moglo biti umjereno valovito, duž obale većinom mirno.



Baš kao i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će većinu četvrtka biti vedro. U unutrašnjosti poslijepodne slab dnevni razvoj oblaka. Najniža temperatura zraka od 16 do 21 °C, a najviša između 27 i 29 °C, vrlo primjereno prvim danima rujna."

"Idući dani na kopnu će biti vrlo topli, većinom mirni, često suhi i bar djelomice sunčani, ujutro s maglom. Krajem petka s prolaznim naoblačenjem past će malo kiše. Na Jadranu će prevladavati sunčano i vrlo toplo, ponegdje vruće. Uz slab vjetar čak i ovdje može biti kratkotrajne magle. Popodne će puhati umjeren maestral, a ujutro lokalno bura, najviše u subotu na sjevernom dijelu. Temperatura bez veće promjene.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić.