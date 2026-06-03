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U domu za starije kod Osijeka pokušao ubiti nepokretnu ženu: 'Htio je zadaviti, preživjela je!'

Piše Antonela Šaponja,
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U domu za starije kod Osijeka pokušao ubiti nepokretnu ženu: 'Htio je zadaviti, preživjela je!'
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.

Ušao je u sobu sustanarke, iskoristio njezinu nepokretnost i nemogućnost pružanja otpora te je više puta rukama stisnuo za vrat

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Županijskim sudom optužnicu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1965. zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju.

Kako stoji u izvješću DORH-a, muškarac se tereti da je 3. prosinca 2025. u domu za starije na području Osječko-baranjske županije ušao u sobu sustanarke rođene 1951., iskoristio njezinu nepokretnost i nemogućnost pružanja otpora te je više puta rukama stisnuo za vrat. Nanio joj je tjelesne ozljede.

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Djelo nije dovršeno samo zato jer je okrivljenik pogrešno procijenio da je žrtvu već usmrtio i napustio sobu. Oštećenica je preživjela.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju prema Kaznenom zakonu nosi zaprijećenu kaznu zatvora od najmanje pet godina.

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