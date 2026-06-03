U domu za starije kod Osijeka pokušao ubiti nepokretnu ženu: 'Htio je zadaviti, preživjela je!'

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Županijskim sudom optužnicu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1965. zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju.

Kako stoji u izvješću DORH-a, muškarac se tereti da je 3. prosinca 2025. u domu za starije na području Osječko-baranjske županije ušao u sobu sustanarke rođene 1951., iskoristio njezinu nepokretnost i nemogućnost pružanja otpora te je više puta rukama stisnuo za vrat. Nanio joj je tjelesne ozljede.

Djelo nije dovršeno samo zato jer je okrivljenik pogrešno procijenio da je žrtvu već usmrtio i napustio sobu. Oštećenica je preživjela.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju prema Kaznenom zakonu nosi zaprijećenu kaznu zatvora od najmanje pet godina.