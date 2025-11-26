Obavijesti

News

Komentari 0
SVE SU MU ODUZELI

U Drnišu uhitili mladića: Imao thompsona, kokain i streljivo

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
U Drnišu uhitili mladića: Imao thompsona, kokain i streljivo
Foto: MUP

Osumnjičenog mladića u srijedu će predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

Drniška policija provela je istragu nad mladićem (28) kojeg se sumnjiči za ilegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, ali i preprodaju droge, piše šibensko-kninska policija.

OBAVILI SU PRETRES KUĆE FOTO Ulovili pleterničkog dilera, našli mu više paketića 'trave', objavili kolika kazna mu prijeti
FOTO Ulovili pleterničkog dilera, našli mu više paketića 'trave', objavili kolika kazna mu prijeti

Županijski sud u Šibeniku izdao je nalog policiji da u utorak obave pretres doma i prostorija koje koristi mladić u mjestu Donje Vinovo kraj Šibenika.

POŽAR USRED ŠPICE VIDEO Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes
VIDEO Buktinja u Zagrebu: Na Selskoj se zapalio Mercedes

Pronašli su jednu vojnu pušku marke Thompson, 253 komada streljiva raznih kalibara, 41 gram kokaina i 1,3 grama marihuane. Sve su mu oduzeli.

Osumnjičenog mladića u srijedu će predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije
Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'
'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025