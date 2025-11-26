U Drnišu uhitili mladića: Imao thompsona, kokain i streljivo

Drniška policija provela je istragu nad mladićem (28) kojeg se sumnjiči za ilegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, ali i preprodaju droge, piše šibensko-kninska policija.

Županijski sud u Šibeniku izdao je nalog policiji da u utorak obave pretres doma i prostorija koje koristi mladić u mjestu Donje Vinovo kraj Šibenika.

Pronašli su jednu vojnu pušku marke Thompson, 253 komada streljiva raznih kalibara, 41 gram kokaina i 1,3 grama marihuane. Sve su mu oduzeli.

Osumnjičenog mladića u srijedu će predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.