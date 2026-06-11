U Dubravi našli 44.000 komada krivotvorenih 'krpica' i parfema

Zagrebačka Dubrava bila je meta velike akcije u kojoj su carinski službenici otkrili golemu količinu krivotvorene robe. Temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, u ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine, ovlašteni carinici iz nekoliko mobilnih jedinica proveli su pretragu prodajno-skladišnog prostora.

Foto: carina.gov.hr

Tri prostorije krcate krivotvorinama

Kada su ušli, carinici su na policama i vješalicama trgovine, ali i u tri skladišne prostorije, pronašli kutije s odjeću s oznakama poznatih svjetskih marki. Pretragom su utvrdili da su svi artikli izloženi prodaji označeni žigom renomiranih robnih marki. Pretragom prodajnog i skladišnog prostora pronađeno je ukupno: 107 komada parfema, 1.177 komada kožne galanterije (torbe, novčanici, remeni), 1.560 pari obuće te 41.518 komada odjevnih predmeta.

Foto: carina.gov.hr

Prijava zbog povrede žiga

Sva pronađena roba odmah je oduzeta uz potvrdu, a država nastavlja s daljnjim postupanjem u skladu s propisima. Ako se potvrdi osnovana sumnja, protiv odgovornih osoba podnijet će kaznenu prijavu zbog kaznenog djela povrede žiga.