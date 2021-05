U snažnom nevremenu koje je sinoć pogodilo kontinentalni dio Hrvatske jak vjetar rušio je stabla i električne stupove i dizao limove na krovovima. Iz javne vatrogasne postrojbe Zagreb kažu da su imali 25 intervencija. U Dubravi je udar vjetra srušio stablo koje je potpuno smrskalo parkirani BMW.

U zgradi ispred koje je palo stablo živi i gospodin Jadranko sa svojom mačkom.

- Bio sam taman na prozoru, držao sam mačku jer se malo uplašila. Skrenuo sam pogled na sekundu, čulo se pucanje drveta i dok sam trepnuo, stablo je već palo na BMW i crveni Volvo - govori nam.

Kako je prognoza najavljivala olujno nevrijeme, većina ljudi je uklonila automobile s ovog parkinga.

- Mlada susjeda, čiji je Volvo, i gospodin čiji je BMW nisu bili kod kuće. Jutros kad su vatrogasci micali komade drveta s automobila, ona je uspjela upaliti svoj Volvo i odvesti ga. Na BMW-u je bio veći komad, ogroman, to nisu mogli maknuti - objašnjava gospodin Jadranko.

Njegov susjed nam je kratko u hodu dobacio:

To stablo je odavno trulo. Svako proljeće, sva se zazelene i rode listove, ono jedino ostaje golo. Posađeno je prije 55 godina.

S njim se slaže i Jadranko:

- Predstavnik stanara je vise puta zvao Zrinjevac zbog tog stabla, ali nisu došli. Kad su orezivali drugo drveće, porezali bi i njega, ali nisu ga iščupali van, a trebali su - kaže.

- Ne znam tko je vlasnik ali sigurno će to pokriti Zeinjevac. Bio je danas tu njihov šef, to oni moraju platiti - kaže konobarica iz kafića prekoputa zgrade

Od jutra, djelatnici Zrinjevca čiste ostatke drveta.

- Ova tu hrpa je sami korijen. Trebalo mi je oko sat vremena da ga izvadim bagerom - govori nam jedan.

Nedaleko od mjesta gdje je do jučer stajalo stablo nalazi se hrpa otpiljenih grana.

- I to nije cijelo! Već smo natrpali jedan kamion i dečki su odvezli ostatke. Uskoro će doci i po ovo - govori nam.

Ubrzo su došla još dva djelatnika koja će provesti daljnje čišćenje i sanaciju. Iza palog stabla ostala su dva oštećena automobila i čistina široka oko četiri kvadratna metra.

Zagrebački vatrogasci sinoć su morali intervenirati i zbog požara u potkrovlju obiteljske kuće na području Kupinečkog Kraljevca, gdje je vatra buknula nakon udara groma. Županijski centar 112 Zagreb je zaprimio oko 40 poziva u vezi posljedica nevremena te ih prosljeđivao u JVP Zagreb, Županijski vatrogasni operativni centar, HEP i HT koji su izlazili na intervencije. Podatke o materijalnim štetama još nemaju, navode iz Civilne zaštite.

Varaždinska županija

Zbog nevremena su bez struje ostala naselja Strmec Podravski, Vratno Otok, Radovec Polje i Otok Virje. U Trnovcu Bartolovečkom je došlo do pada električnog stupa, a opskrba je normalizirana oko 21 sat. Zaprimili su više dojava građana o padu drveća na prometnice u Donjoj Voći, Plemenšćini, Imbriovcu, Strmcu Podravskom i Vratno Otoku. Intervenirali su vatrogasci i žurne službe.



Bjelovarsko - bilogorska županija



Nevrijeme je oko 19 sati zahvatilo i područje Bjelovarsko - bilogorske županije, praćeno jakim vjetrom. ŽC 112 Bjelovar zaprimio je nekoliko dojava građana o padu drveća na prometnice (Štefanje, Grabovnica, Hrastovac i Begovača). Intervenirali su vatrogasci i cestarske službe.



Sisačko - moslavačka županija



Područje Sisačko - moslavačke županije sinoć u vremenu od 21 do 23 sata zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim vjetrom. Primljeno je nekoliko dojava građana o srušenom drveću i dijelovima ograde na prometnicama. Intervenirali su vatrogasci i komunalne službe.



Karlovačka županija



Uslijed jakog vjetra koje je oko 21 sat zahvatilo područje Karlovačke županije srušeni su električni stupovi na državnu cestu D 216 Vojnić - GP Maljevac. Državna cesta D216 je bila zatvorena za promet u vremenu od 21:50 do 22:46 sati.