U Dubrovniku se kamion zabio u kuću, stanari bijesni: 'Srce će nam otkazati od svih stresova!'

Incident se dogodio u Solinskoj ulici, a to je samo nastavak tamošnjih problema. Stanari se već duže vremena bune zbog obližnjeg gradilišta za koje tvrde da postoje brojne nelegalnosti

<p>U dubrovačkoj Solinskoj ulici kamion se zabio u kut obiteljske kuće.</p><p>To je samo nastavak problema u Solinskoj ulici. Ranije su se stanari počeli buniti protiv izgradnje zgrade u susjedstvu, radovi nisu obustavljeni, a nakon današnjeg incidenta, ponovno su se oglasili, a uz to su poslali i snimku incidenta koju je prenio <a href="https://www.dubrovniknet.hr/kamion-s-gradilista-u-solinskoj-se-okretao-i-zabio-u-kantun-kuce/">DubrovnikTVNet</a>.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Tvrde kako su ukazivali na brojne neispravnosti i nelegalnosti te gradnje:</p><p>- Nakon uništavanja dviju kuća susjednih gradilištu, danas je stradala i prva kuća u ulici. Kamion pun građevinskog otpada (kamenih gromada) se zabio u kuću i otišao parkirati na autobusnu stanicu pored Ine, kako policija ne bi mogla napraviti valjani očevid! Srećom, događaj je snimljen jer već danima stanari ulice moraju dežurati kako bi zaštitili svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. Policija je obavila kakav-takav očevid i zaključak svega je da će materijalna šteta biti nadoknađena. A tko će nama nadoknaditi naše narušeno mentalno zdravlje od svih stresova koje doživljavamo već dva mjeseca?! Jedan od vlasnika kuće je visokotlakaš. Je li potrebno da čovjeku srce otkaže od stresova i briga već dva mjeseca?! Sredstva za smirenje postala su doručak i ručak svih stanara ulice dva mjeseca već. A očito nas institucije puštaju da uzmemo stvari u svoje ruke i tako do kraja uništimo svoje živote i živote naših obitelji!</p><p>Jučer, dok su stanarke na ulici štitile svoju imovinu od ”građevinskog agresora” radnici gradilišta (izvođača radova Crivac d.o.o) su ih uznemiravali dobacivanjem prostota i izrugivanjem te su ih snimali i slikavali mobitelima, iako su im rekle da prestanu. Nastavili su unatoč opomenama. Svemu tome svjedočili su i komunalni redari koji nažalost ni ovaj put nisu mogli ništa, kao manje-više ni do sada.</p><p>Gradonačelnik je i o ovome nemilom događaju obaviješten, kao i o svakom do sada. I dalje uzaludno čekamo sve pozvane institucije, kao i Mata, da izađu na teren - napisali su stanari u priopćenju.</p>