U dva tjedna ubijene četiri žene. Zastupnici Možemo! traže povjerenstvo za femicid

Saborski Klub zastupnika Možemo! izvijestio je u ponedjeljak da prikupljaju potpise za sazivanje izvanredne sjednice Sabora o femicidu, s obzirom na to da su u zadnja dva tjedna ubijene četiri žene, a ne uspiju li, inicirat će saborsko istražno povjerenstvo o femicidu. „Jučer je u Hrvatskoj ubijena još jedna žena, što je 19. žena ove godine. Ubio ju je čovjek koji je imao dvoznamenkasti broj prijava za nasilje u obitelji, a obitelj je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb koji je nadzor ukinuo kada su zaključili da su stvari dovoljno ok. Načelnik općine u kojoj je nesretna žena ubijena jučer je rekao da nije bilo nikakvih znakova kojima bi se moglo predvidjeti ovakva tragedija, a ako je bio dvoznamenkasti broj prijava za nasilje, možemo samo zaključiti koliko je puta ta žena bila pretučena”, rekla je Ivana Kekin (Možemo!).

U točno dva tjedna, istaknula je na konferenciji za novinare u Saboru, od 29. studenoga do 13. prosinca ove godine u ovoj zemlji ubijene su četiri žene i imali smo još dva pokušaja ubojstva, za koje znamo. Svaki put nadležne institucije eventualno izađu, a jučer se nitko nije ni oglasio, nitko od ministara nije mislio da je potrebno oglasiti se nakon što je četvrta žena u dva tjedna ubijena, a ako se oglase kada ih se pita, kažu da se ništa nije moglo napraviti ni predvidjeti, izraze žaljenje i tu stvar staje, kazala je.

Dodala je da femicid nije lavina ni nevrijeme, to ne dolazi ni od kuda, uvijek postoje znakovi, kao što su postojali u ovom slučaju, a postojali su i u slučaju nesretne žene iz Murskog Središća, kao i kod svih žena kojima se to dogodilo. Ove godine imamo 15 femicida, a 19 ubojstava žena ukupno, navela je.

„Danas smo tražili izvanrednu sjednicu Sabora jer smatramo da je to tema na koju trebaju doći nadležni ministri, Božinović, Piletić, Habijan i predsjednik Vlade da vidimo gdje je problem, gdje stvar 'šteka', ako se svi slažemo da ne želimo da više od polovice građanki ove zemlje nije zaštićeno i da su njihovi životi ugroženi pa da vidimo što se može napraviti”, naglasila je.

Nažalost, vladajuća većina, ali i neki zastupnici iz desne oporbe odbili su našu inicijativu, no, dat ćemo im vremena do kraja dana da se predomisle i da potpišu naš zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice u periodu kada imamo ustavnu stanku. Potrebna je većina potpisa, skupili smo ih 50, a HDZ je rekao da o tome možemo raspravljati početkom sljedeće sjednice, kazala je.

Ako se oni danas ne predomisle i ne potpišu za izvanrednu sjednicu, onda ćemo pokrenuti inicijativu za osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva koje će se baviti femicidom, najavila je Kekin. „Zadaća tog istražnog povjerenstva bila bi analiza tih slučajeva u posljednjim godinama, pri čemu je ova godina najgora od zadnjih pet, s fokusom na institucionalne propuste, na procjenu rizika i na međuresornu odgovornost. Cilj bi bio utvrđivanje činjenica i predlaganje konkretnih mjera da se ovaj trend zaustavi”, pojasnila je.

Problem nije u pojedincima nego u sustavu

To nije pitanje ideologije nego zaštite života, dakle, osnovne funkcije ove države jer ako država ne može zaštititi polovicu svojih građanki, čemu onda služi, zapitala je.

Ako institucije imaju informacije, kao u jučerašnjem ili u slučaju u Murskom Središću, a nasilje se unatoč tomu ponavlja s istim ishodom, onda problem nije u pojedincima nego u sustavu, smatra zastupnica. „Ključna stvar koju trebaju osvijestiti svi nadležni ministri i predsjednik Vlade da je, ako je ubojica imao dvoznamenkasti broj prijava za nasilje, to poruka svakoj ženi u državi da šuti i da trpi, i da nitko ne prijavljuje bilo kakvo nasilje jer je jasno kako prolaze one koje nasilje prijavljuju. To je kao da im sam predsjednik Vlade kaže 'šutite i trpite'”, poručila je.

Vrijeme je da se to promijeni, ne pristajemo na društvo u kojem je strategija preživljavanja šutnja i trpljenje nasilja. Ovo je stanje alarmantno i pozivamo kolege da potpišu zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora jer ako četiri ubijene žene u dva tjedna nije izvanredno stanje zbog kojeg treba izvanredno sazvati Sabor, ne znam što jest, zaključila je Kekin.