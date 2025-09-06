Satirični „Le Canard enchaîné" redovito je nagađao o njegovim noćnim izlascima – bez vozača, bez protokola. Bio je diskretan. Politički vođa koji piše ljubavnu fikciju? To već miriše na Chanel i afere...
FELJTON: GISCARD D'ESTAING PLUS+
U Elizej je vratio komode iz 18. stoljeća. Vjerovao je da forma može biti sadržaj...
Pariz, proljeće 1974. Smrt Georgesa Pompidoua ostavila je prazninu. Ne samo političku – nego estetsku. U Elizeju je zavladala tišina, ali i nelagoda: tko će doći? I kakav miris će nositi?
