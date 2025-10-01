U Europskom parlamentu prikazali film o Renati Bauer. Stier: Moramo učiti iz povijesti

Na poziv zastupnika Europskog parlamenta Davora Ive Stiera i u suradnji s Europskim židovskim savezom, u Bruxellesu je održana prva javna projekcija filma Višnje Starešine "Pobjeda Renate Bauer".

Projekciji su prethodile uvodne napomene scenaristice i redateljice, hrvatske novinarke, publicistice i autorice Višnje Starešine, direktorice EU odnosa iz Europskog židovskog saveza Ruth Daskalopoulou-Isaac te zastupnika Davora Ive Stiera.

Foto: Europski parlament

- Aktualni sukobi ukazuju na i dalje snažnu potrebu učenja iz prošlosti. Mržnja razara živote, obitelji i korijene, kako pojedinca, tako i društva. Ovaj je društveno relevantan film zaslužio svoju premijeru, koja nikad nije održana zbog terorističkog napada 7. listopada 2023. godine - izjavio je zastupnik Stier.

Film počinje tako što šezdesettrogodišnji protagonist Dror Levanon pronalazi majčine uspomene koje ga potiču na potragu za odgovorima na dotad zabranjena pitanja: tko je bila njegova majka Carmela prije preseljenja u Izrael i koji su njihovi obiteljski korijeni? Put vodi iz kibuca Beit Zera u Zagreb, gdje Dror traga za informacijama kako je djevojčica Renata Bauer (Carmela) preživjela Holokaust, zašto je 1952. pobjegla u Izrael i zašto o tom svom putu nikada nije govorila. Film otkriva sudbinu njezine obitelji, korijene predaka i daljnje rođake koji žive u Hrvatskoj, kao i zašto se na kraju osjećala kao pobjednica.

Podsjećajući na riječi američkog povjesničara Petera Gaya „Povijest je povijest spašavanja“, Starešina je istaknula kako je, radeći na ovom filmu, spoznala koliko je Gayova teza točna, koliko je povijest bez ljudskih sudbina nepotpuna povijest, ali i koliko je živote i sudbine ljudi nemoguće razumjeti bez poznavanja povijesnog konteksta.

- Kako preživjelih koji mogu pružiti živo svjedočanstvo ima sve manje, naša je odgovornost osigurati da se prijenos i važnost lekcija ovog najmračnijeg poglavlja za čovječanstvo, osobito prema mlađim generacijama europskih građana, nastavi, dok nastavljamo poštovati našu zajedničku odgovornost – Nikada više - rekla je Ruth Daskalopoulou-Isaac.

Posebno se obraćajući hrvatskim studentima koji su bili prisutni na prikazivanju filma, zastupnik Stier se prisjetio govora kardinala Stepinca hrvatskim studentima kada je dignitet svake ljudske osobe obranio naglašavajući: ,,Svi narodi su djeca Božja!''