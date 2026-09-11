U Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, više od 40 ozlijeđenih

Oko 43 ljudi ozlijeđeno je u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak navečer kada je između Rouena i Caena u sjevernoj Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, piše Le Parisien.

U vlaku je bilo 180 putnika, a iz tračnica je iskočio u blizini grada Cléona u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.



À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.



140 pompiers sont engagés sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima, dodao je.