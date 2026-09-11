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U Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, više od 40 ozlijeđenih

Piše HINA,
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U Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, više od 40 ozlijeđenih
Foto: Reuters/STEPHANIE LECOCQ/Ilustracija
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Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima

Oko 43 ljudi ozlijeđeno je u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak navečer kada je između Rouena i Caena u sjevernoj Francuskoj vlak iskočio iz tračnica, piše Le Parisien.

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U vlaku je bilo 180 putnika, a iz tračnica je iskočio u blizini grada Cléona u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.

Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima, dodao je.

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