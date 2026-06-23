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Francuzi su zabilježili najtopliji dan u povijesti, bilo je 44,3 °C!

Piše HINA,
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Francuzi su zabilježili najtopliji dan u povijesti, bilo je 44,3 °C!
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Foto: Abdul Saboor

U mjestu Pissos na obali Atlantskog oceana u utorak poslijepodne zabilježeno 44,3 Celzijevih stupnjeva, pri čemu su mnogi drugi gradovi također zabilježili temperature iznad 40 stupnjeva

Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim otkako su počela mjerenja 1947., pri čemu se prosječna temperatura u zemlji u utorak popela na 29,8 Celzijevih stupnjeva, prema meteorološkoj agenciji Meteo France. Brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenim u 17 sati oboren je raniji rekord od 29,4 Celzijevih stupnjeva postignut 25. srpnja 2019. i 5. kolovoza 2003.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Heatwave hits France FILE PHOTO: Heatwave hits France Heatwave hits France
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Foto: Abdul Saboor

Prosječna temperatura u zemlji se mjeri indikatorom ITN koji svakodnevno prati prosjek dnevnih i noćnih temperatura s 30 meteoroloških stanica u Francuskoj. Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se zadržavaju tijekom dana, ali i noći.

Heatwave hits France
Foto: Abdul Saboor

Preliminarna očitanja pokazala su da je u mjestu Pissos na obali Atlantskog oceana u utorak poslijepodne zabilježeno 44,3 Celzijevih stupnjeva, pri čemu su mnogi drugi gradovi također zabilježili temperature iznad 40 stupnjeva.

FILE PHOTO: Heatwave hits France
Foto: Abdul Saboor

Francuska se dan ranije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prema ITN-u prosječna temperatura dosegla 21,6 Celzijevih stupnjeva, što je najviša razina od 1947., javlja AFP.

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