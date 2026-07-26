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U Garčinu skinuli krov sa škole usred zime i uništili je! A sada kažu: 'Radove još produžujemo'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
U Garčinu skinuli krov sa škole usred zime i uništili je! A sada kažu: 'Radove još produžujemo'
storyeditor/2026-07-26/PXL_230726_155663419.jpg | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Roditelji učenika osnovne škole ljuti su. Zbog radova, koji su sada dodatno produženi, njihova djeca još će ići na nastavu u susjedno mjesto. Međutim, tamo mogu ići samo u drugu smjenu. 'Jedva da ih vidimo,' kažu

Razočarani smo i ljuti. Nažalost ni ove godine djeca neće u našu školu, rekli su nam roditelji učenika Osnovne škole u Garčinu koji opisuju razočaranje koje traje već mjesecima zbog projekta dogradnje škole, od kojeg se očekivalo uvođenje jednosmjenske smjene. Umjesto povratka u obnovljenu školsku zgradu, sve je izglednije da će učenici i novu školsku godinu dočekati izvan svoje škole. Podsjetimo, radovi na dogradnji škole započeli su krajem prošle godine, u razdoblju oko Božića, neposredno prije obilnih kiša i snježnih oborina. Upravo je taj početak izazvao niz pitanja među roditeljima i mještanima, osobito nakon što je tijekom radova uklonjen postojeći krov. Nakon prodora oborinskih voda došlo je do oštećenja prvog kata škole.

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