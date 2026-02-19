UN: Okrutni zločini Hamasa i Izraela u Gazi. Etničko čišćenje, preseljenje, zlostavljanja...

Izraelske snage, Hamas i druge palestinske naoružane skupine počinile su teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Gazi i izvršile okrutne zločine, navodi se u izvješću UN-a objavljenom u četvrtak.

Intenzivni izraelski napadi i prisilno preseljenje Palestinaca ukazuju na trajnu demografsku promjenu u Gazi, "što izaziva zabrinutost o etničkom čišćenju", navodi se u izvješću ureda UN-a za ljudska prava.

Držanje i zlostavljanje talaca koje je vršila islamistička militantna skupina Hamas moglo bi se smatrati ratnim zločinom, navodi se.

Stalna izraelska misija u Ženevi odbacila je zaključke izvješća o izraelskim postupcima i u izjavi navela da je ured UN-a za ljudska prava izgubio kredibilitet.

"Ured visokog povjerenika sudjeluje u žestokoj kampanji demonizacije i dezinformacija protiv Države Izrael", navodi se.

Etničko čišćenje?

Izvješće od 17 stranica analiziralo je događaje u Gazi od studenog 2024. do 31. listopada 2025.

Hamas je napao južni Izrael u listopadu 2023., ubivši preko 1200 ljudi i uzevši preko 250 talaca, prema izraelskim podacima. U izraelskoj vojnoj ofenzivi u Gazi ubijeno je više od 72 000 ljudi, navodi palestinsko ministarstvo zdravstva.

Primirje koje je posredovao SAD stupilo je na snagu prošlog listopada nakon dvije godine rata koji je doveo do humanitarne krize i raširene gladi, raselio većinu stanovnika i oštetio zgrade diljem Gaze. Izrael još uvijek okupira više od polovice enklave.

"To, zajedno s prisilnim preseljenjima, kojima je cilj izgleda trajno raseljavanje, izaziva zabrinutost zbog etničkog čišćenja u Gazi i na Zapadnoj obali."

Postupanje Hamasa

Izvješće je utvrdilo da ubojstvo 12 palestinskih djelatnika povezanih s američko-izraelskom organizacijom za podjelu hrane GHF-om prošlog lipnja, koje su počinili naoružani muškarci, kao i moguća pogubljenja po kratkom postupku, može predstavljati ratne zločine Hamasa. Hamas je odbio komentirati pucnjave.

U izvješću je izražena zabrinutost zbog korištenja civila kao ljudskih štitova kako bi se spriječili izraelski napadi.

Držanje i zlostavljanje talaca uzetih u napadu Hamasa na Izrael 2023. može predstavljati ratne zločine i potencijalno druge zločine, navodi se u izvješću. Navedene su optužbe za mučenje, premlaćivanje i uskraćivanje hrane.

„Također mora postojati odgovornost za teška kršenja međunarodnog prava, uključujući moguće međunarodne zločine, koje su počinili Hamas i njegovo oružano krilo, Brigada Al Kasam, kao i druge palestinske oružane skupine“, navodi se.