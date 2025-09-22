U Gazi se pojavila nova grupa. Ne vole Hamas, podržava ih Izrael. Nude alternativu ljudima

U selu južno od Khan Younisa, ispražnjenom nakon mjeseci borbi, 50-godišnji bivši časnik Palestinske samouprave pokušava uspostaviti ono što se čini kao najnoviji pokušaj slabljenja moći Hamasa u Pojasu Gaze — formirajući malu, naoružanu enklavu koja nudi alternativu toj terorističkoj skupini, uz tihu podršku Izraela i Zapada.

Hossam al-Astal, stanovnik Khan Younisa, nedavno je najavio osnivanje milicije koju naziva 'Udarna snaga protiv terora'. Iz svoje baze u Kizan al-Najjaru — depopuliranom selu u blizini Khan Younisa — poziva raseljene stanovnike Gaze da dođu živjeti pod njegovom zaštitom. Nudi im hranu, vodu, sklonište i – kako tvrdi – oslobođenje od Hamasa, koji vlada tim područjem gotovo dva desetljeća.

Foto: Facebook

- Tko god živi pod Hamasovim ugnjetavanjem, neka dođe k nama. Deseci obitelji mi se javljaju svaki dan - rekao je al-Astal u intervjuu za The Times of Israel. Kaže da desetine obitelji već žive u njegovom kampu, a u tijeku su planovi za postavljanje dodatnih šatora kako bi se smjestile stotine ljudi za koje tvrdi da će uskoro stići, ističući da mu se svakodnevno javlja desetine obitelji. Dok se mnogi od gotovo 2 milijuna raseljenih stanovnika Gaze suočavaju s nestašicama hrane, skloništa i drugih potrepština, on tvrdi da njegova grupa dobiva sve to od Izraela, zajedno s vojnom opremom.

- U nadolazećim danima dovest ćemo još 300–400 ljudi. Provest ćemo sigurnosne provjere kako bismo bili sigurni da nemaju veze s Hamasom - rekao je. Al-Astalova enklava čini se kao najnovija inačica malo spominjanog, ali potencijalno značajnog fenomena koji se pojavljuje u dijelovima Pojasa Gaze pod izraelskom kontrolom: pojave milicija zasnovanih na klanovima koje popunjavaju vakuum nastao povlačenjem Hamasa. Budući da se Izrael ne želi izravno uključiti u civilnu upravu Gaze, a nije ni oduševljen idejom da Palestinska samouprava preuzme vlast, model milicija mogao bi predstavljati potencijalno prijateljsku alternativu.

- Naša poruka iz Gaze narodu Izraela je da postoje ljudi u Gazi koji žele živjeti u miru. Nadamo se trajnom miru kako bi budućnost bila bolja za izraelsku i palestinsku djecu - rekao je al-Astal.

Nisu jedini

Novoformirana skupina odražava model druge milicije koju vodi Yasser Abu Shabab, beduinski zapovjednik koji je aktivan već mjesecima u Rafahu, južno od Khan Younisa, na granici Pojasa s Egiptom. Abu Shababove snage privukle su tisuće stanovnika u područje pod svojom kontrolom u istočnom Rafahu, gdje vode osnovne škole, klinike i javne kuhinje. Borci tamo su također priznali da su primili opremu od Izraela.

Visoki Abu Shababov poručnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, potvrdio je za The Times of Israel da su dvije skupine u kontaktu, opisujući snage al-Astala kao dio istih "Narodnih snaga."

Izjavljena koordinacija s Izraelom, kao i lokacije na kojima djeluju, sugeriraju da se aktivnosti skupine provode pod izraelskim pokroviteljstvom, iako se tvrdnje al-Astala nisu mogle neovisno potvrditi.