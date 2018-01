U gorju susnježica i snijeg, a poslijepodne razvedravanje

U prvom dijelu dana oblačno, povremeno s kišom, a u gorju još ujutro i susnježicom i snijegom, od sredine dana postupni prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske za utorak.

Kiša se do kraja dana može zadržati samo na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu povremeno jaka bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 u unutrašnjosti te između 9 i 13 stupnjeva Celzijusovih na Jadranu. Navečer i u noći na srijedu osjetno hladnije.

U Lici zimski uvjeti

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale DC8 mogući su odroni, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK) te podsjeća na zimske uvjete u i zabranu prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama u Lici.

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu, na cestama u Lici - DC42 u mjestu Poljanak, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac te na svim ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Korenice i Donjeg Lapca.

Za vrijeme održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu od ponedjeljka 1. siječnja do petka 5. siječnja vrijedit će privremena organizacija prometa u ulicama: Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi. Zabranjuje se promet i parkiranje na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma od 1. siječnja od 6 sati do 5. siječnja do 12 sati. Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom), Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića 3. siječnja od 9 do 19 sati, te 4. siječnja od 10 do 21 sat. Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Gračanska cesta i Markuševečka cesta na dijelu od Ulice Bliznec do Ulice Jazbina, 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati. Pristup stanarima Gračanske ceste i Podsljemena dozvoljava se samo od Markuševečke ceste. Zatvara se za sav promet, osim vozila ZET-a, Ksaverska cesta (zapadni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi te Ulica Mlinovi osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a na dijelu od Jandrićeve do Ksaverske ceste dana, 3. siječnja od 9.30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati. Promet će se odvijati obilazno Jandrićevom ulicom u kojoj je u potpunosti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Zatvara se za sav promet, osim za vozila s dozvolom (akreditacijom) i vozila ZET-a, Ksaverska cesta (istočni kolnik) na dijelu od Jandrićeve do Ulice Mlinovi dana 3. siječnja od 9,30 do 19 sati te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati. Uspostavlja se promet iz ulice Mlinovi u Jandrićevu i obratno iz Jandrićeve u ulicu Mlinovi u smjeru Šestina, te se u Jandrićevoj ulici zabranjuje zaustavljanje i parkiranje vozila 3. siječnja od 9,30 do 19 sati, te 4. siječnja od 9,30 do 19 sati. Za sav promet zatvara se Prilaz kraljičinom zdencu od Šestinske ceste do Šestinskog lagvića, osim za autobuse ZET-a 3. i 4. siječnja od 10 do 19 sati.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.