U Gospiću ispraćen 9. hrvatski kontingent u NATO-ovu aktivnost u Mađarskoj

U vojarni 9. gardijske brigade Vukovi u Gospiću u utorak je održana svečanost ispraćaja 9. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u NATO-ovu aktivnost prednjih kopnenih snaga u sklopu Multinacionalne borbene skupine u Mađarskoj, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Kontingent čini 59 pripadnika Oružanih snaga RH, među kojima su pripadnici voda lakog pješaštva, medicinskog tima, vojne policije i stožernog osoblja. Zapovjednik kontingenta je pukovnik Saša Berger i natporučnik Mislav Soldić.

Državni tajnik Drago Matanović rekao je da sudjelovanje Hrvatske u toj NATO aktivnosti "potvrđuje našu dosljednu predanost savezničkim obvezama i vrijednostima na kojima počiva NATO".

"Time ne samo da pridonosimo sigurnosti europskog prostora, već i dodatno učvršćujemo međunarodni ugled Republike Hrvatske kao odgovorne, pouzdane i vjerodostojne saveznice", poručio je Matanović. Dodao je da rad u multinacionalnom okruženju, razmjena iskustava i suradnja sa savezničkim vojskama pridonose razvoju sposobnosti i spremnosti Hrvatske vojske.

Berger je izrazio uvjerenje da će hrvatski kontingent "uspješno pridonijeti izgradnji mozaika zajedničke sigurnosti" te potvrditi visoku pripremljenost i osposobljenost Hrvatske vojske za djelovanje u multinacionalnom okruženju.

"Iskustva iz Domovinskog rata pokazuju nam da se sigurnost naših domova i naše domovine ne treba braniti na našim kućnim pragovima, već na smjerovima od kuda ugroza dolazi", rekao je Berger.

Hrvatski kontingent u ovoj aktivnosti sudjeluje na temelju odluke Hrvatskog sabora, a prvi je upućen u Mađarsku u srpnju 2022. godine. U pojedinačnoj rotaciji može biti angažirano do 70 pripadnika, a godišnje do ukupno 140. Zadaće uključuju združenu obuku, integraciju sa savezničkim snagama i održavanje visoke razine operativne spremnosti.

U aktivnostima s mađarskim, američkim, talijanskim i drugim savezničkim snagama hrvatski pripadnici razvijaju interoperabilnost i primjenjuju NATO-ove standarde.