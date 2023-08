U Gradačcu tri dana žalosti i prosvjed za žrtve. Zašto satima nisu skinuli video ubojstava?

U Gradačcu od danas traje trodnevna žalost nakon što je u petak u krvavom pohodu Nermin Sulejmanović ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dvoje ljudi, a troje i ranio, prije nego je sebi oduzeo život.

Šokantni zločini šokirali su cijelu regiju, a zbog brutalnog zločina nad nevjenčanom suprugom koju je prvo pretukao, a potom i upucao, u Gradačcu su najavili prosvjede za podne.

Foto: PIXSELL

- Pozivamo sugrađane i sugrađanke da u 12 sati dođu na Trg Alije Izetbegovića i pridruže se našem spontanom okupljanju s ciljem osuđivanja svakog oblika nasilja - rekla je jučer za portal "Avaza" Nerma Šarić.

Ono što je posebno zabrinjavajuće je da su snimka ubojstva i profil ubojice još tri sata nakon zločina bili aktivni. U tom su vremenu mnogi mogli pogledati snimku, a bilo je onih koji su i gnjusni zločin lajkali i odobravali.

- Sramota za naše društvo. Dobio sam informaciju da je to gledalo 12.000 ljudi, a da je 126 osoba to lajkalo. Kuda idemo i dokle ćemo doći? Molim sve da spustimo tenzije u ovom teškom danu, da porodicama pomognemo koliko možemo pomoći - rekao je jučer ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić.

Tu se postavilo i pitanje zašto je Meta toliko sporo reagirala.

Informatički stručnjak Lucijan Carić za Slobodnu Dalmaciju rekao je kako je teško reći jesu li ga namjerno ostavili satima kako bi dodatno zaradili.

- Ono što mislim jest da namjerno ostavljaju ono što smatraju da je kontroverzno. Sadržaje koji privlače ljude da ih gledaju i komentiraju. To su veoma suspektni kriteriji, nema tu nikakvog reda jer ih to ne zanima pošto su takvi sadržaji dosadni - rekao je.

No na pitanje kako je moguće da je video ubojstava bio nekoliko sati dostupan kaže:

- Pitanje je zašto nisu reagirali. Očito ih nije briga! Vjerujem da se to moglo maknuti puno prije. Jer to se vidi iz drugih sličnih primjera koji su se događali po svijetu kad bi ubojice plasirali sadržaj svojih zločina na društvene mreže, a isti nisu odmah cenzurirani. Kažem, posljedica za društvene mreže – nema! Društvene mreže poput Mete su financijski titani. Meta je tvornica novaca, oni nemaju nikakvih problema radili dobro ili loše. Sve dok zarađuju njima je dobro. Zakonodavstvo propisuje regulaciju kontroverznih sadržaja, međutim nisam siguran da postoje rokovi i kako se oni primjenjuju te koje su moguće sankcije. Ne pamtim da su bile neke drastične kazne, ako su uopće i bile - rekao je Carić.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kaže da društvene mreže to mogu spriječiti do neke mjere, ali da je pitanje vremena reakcije i da bi na takve sadržaje trebalo odmah reagirati, no kako je to pod obradom algoritama, nije pod kontrolom ljudi.

- Dok to dođe do nekog čovjeka koji digne uzbunu prilagođavajući te algoritme prođe jako puno vremena. Broj tih ljudi je jako ograničen i pitanje je koliko će vremena proći da se nešto makne s mreže - kaže Carić.