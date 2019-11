U HDZ-u se kunu u bratstvo i jedinstvo, a svađe ih razdiru

U HDZ-u puca na sve strane. Drago Prgomet i Andrija Mikulić su na ratnoj nozi, a navodno nema prijateljstva ni između Mire Kovača i Davora Ive Stiera, koji će se na proljeće boriti za vodstvo u stranci. A premijer Andrej Plenković već odavno nije u ljubavi sa svojim zamjenikom u stranci Milijanom Brkićem.

I sve to ne bi bilo toliko važno da svi oni ne pričaju o bratstvu i jedinstvu u partiji. Naime, svi pričaju o slozi, posebno sad, kad počinje kampanja za predsjedničke izbore. “Stranka je iznad svega”, “HDZ mora pobijediti”, “Nema revanšizma”, sve su to parole koje često čujemo od visokih dužnosnika, a kad se malo zagrebe ispod uglancane botoksirane površine, mnogi od njih kopaju jamu svojim neprijateljima. Koliko su odnosi u stranci važni, govori činjenica da će biti dobro ako Milijan Brkić, na glasu kao čovjek koji donosi izbore HDZ-u (iako zadnjih mjeseci sve se češće govori da ga bezrazložno mistificiraju), ne bude odmagao Kolindi Grabar Kitarović u kampanji.

Rasulo je u HDZ-ovim utvrdama

Znači, ne govori se ni o kakvoj pomoći na terenu nego se upozorava da predsjednica može biti sretna ako joj ne bude odmagao, što je itekakva pljuska ako se vratimo u 2014. godinu i organiziranje desetaka i desetaka autobusa do birališta. Za Kolindu Grabar Kitarović situacija u HDZ-u zaista nije dobra. Rasulo je u HDZ-ovim utvrdama i, kako nam govori sugovornik blizak vrhu stranke, isto to rasulo može se prenijeti i na odrađivanje kampanje. Slikovito rečeno, HDZ na predsjedničkim izborima može očekivati više crnih labudova ako se nešto ne promijeni. U Lici nakon borbe s Darkom Milinovićem, HDZ više ne dobiva toliko glasova kao prije. Stranka u tom slučaju zaista više nije znala što će te je na kraju podržala Milinovićev proračun. Tako je Dado ostao župan, ali istodobno ljuti neprijatelj Plenkovićeva HDZ-a. Tu je i još neriješeno pitanje HDZ-a u Požegi, gdje je na čelu bio Alojz Tomašević, kojeg je Plenković zbog nasilja u obitelji izbacio iz stranke. Tomašević je, naime, bez obzira na to ostao župan, a čak ga je HDZ i podržao. U Virovitici je još i Josip Đakić, koji igra toplo- hladno s Plenkovićem, a ni bivši ministar Tomislav Tolušić nakon svega ne garantira da će se baš potruditi u svojoj županiji. Baš kao ni šef zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić, koji je na glasu kao Brkićev čovjek.

Upravo sve spomenuto pokazatelj je onoga o čemu u HDZ-u zadnjih dana najviše bruje, a to je kako jedan dio HDZ-a sasvim sigurno neće odrađivati teren za Kolindu Grabar Kitarović već za protukandidata Miroslava Škoru. Tako bi, govori nam sugovornik blizak desnici u stranci, izbacili Plenkovića iz igre i prije nego što budu unutarstranački izbori. Zapravo, porazom Kolinde Grabar Kitarović osigurali bi Plenkovićev pad.

- Čuli smo mi to i znamo da se to radi kako bi se naštetilo prvenstveno Plenkoviću, a tek onda Kolindi Grabar Kitarović - kratko je komentirao sugovornik blizak Plenkoviću.

Pomaganje Škori, a ne aktualnoj predsjednici, samo je dio plana desnice. Naime, kako nam govori iz tog dijela hrvatskog političkog miljea, njima nije toliko važno da Škoro pobijedi, preživjet će, kažu, poraz, ali im je važno da Kolinda Grabar Kitarović izgubi. Nakon toga slijedi pad Plenkovića, pobjeda Mire Kovača ili Davora Ive Stiera na unutarstranačkim izborima, a onda ujedinjenje desnih stranaka i HDZ-a za parlamentarne izbore.

Izbori u HDZ-u su na proljeće

- Plan je da na parlamentarne izbore idemo ponovno kao Domoljubna koalicija. To je sve što ću vam reći - govori nam sugovornik blizak desnici u HDZ-u. No prije parlamentarnih idu unutarstranački izbori. Oni se moraju održati najkasnije mjesec dana prije isteka mandata čelnih ljudi, dakle krajem travnja. Kako je Andrej Plenković izabran 17. srpnja, morali bi biti najkasnije u lipnju 2020. godine.

Ovu računicu može promijeniti samo opći sabor stranke, koji bi trebao biti na proljeće iduće godine.

Tad će se birati članovi predsjedništva, nacionalni odbor, časni sud i neke druge funkcije. Predsjednik, zamjenik i potpredsjednici biraju se po načelu “jedan čovjek - jedna glas”. Pretpostavlja se da će se raditi o dva odvojena izborna procesa, odnosno da će opći sabor biti odvojen.

- Mislim da će se premijer i šef HDZ-a držati rokova te da se neće mijenjati ništa u statutu. Kolaju priče kako Plenković razmišlja o tome da prije unutarstranačkih stavi parlamentarne izbore, ali ne vjerujem. Pa svi bi poludjeli. Mora se držati zadanog - govori nam sugovornik te dodaje da će mnogo toga ovisiti o rezultatu predsjedničkih izbora te da Plenkoviću treba pobjeda Kolinde Grabar Kitarović.

- HDZ želi pobjednike i vlast. Ako procijene da će s Plenkovićem opet dobiti parlamentarne izbore, glasovat će za njega. Ako procijene da neće, biraju novog šefa. Stvar je jednostavna - završava naš sugovornik.