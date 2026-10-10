U subotu 63-godišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće u Hercegovcu, gdje je automobilom sletio s ceste u jarak i udario u betonski ispusni most
UDARIO U MOST
U Hercegovcu poginuo vozač nakon slijetanja auta u jarak
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Vozač u dobi od 62 godine poginuo je u subotu popodne u prometnoj nesreći u Hercegovcu, gdje je automobilom sletio s ceste u jarak i udario u betonski ispusni most.
Vozač je preminuo na mjestu nesreće, priopćila je u subotu Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.
Na mjestu događaja obavlja se očevid.
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