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NEMA SMRTNIH ISHODA

U Hrvatskoj 15 zaraza virusom Zapadnog Nila. Deset ih je u bolnici s težim oblikom bolesti

Piše 24sata,
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U Hrvatskoj 15 zaraza virusom Zapadnog Nila. Deset ih je u bolnici s težim oblikom bolesti
Foto: 123RF
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Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike

U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom Zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Nije zabilježen ni jedan smrtni ishod, a pet prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti.

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Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike. Svih pet asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davateljima krvi. 

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