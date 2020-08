U Hrvatskoj 820.000 turista: 'Imamo i dalje velik broj upita iz Italije, oni žele doći u Hrvatsku'

Turista je trenutno u zemlji na razini od oko 68 posto u odnosu na isti dan prošle godine, kada ih je bilo 1,2 milijuna. Najviše ih je, oko 200 tisuća, u Istarskoj županiji

<p>U Hrvatskoj je trenutno oko 820 tisuća turista, a zadnjih dana nije primjetan pad intenziteta turističkog prometa zbog porasta broja slučajeva koronavirusa, ističe u petak za Hinu direktor HTZ-a<strong> Kristjan Staničić</strong>, najavivši povećani broj turista i ovog blagdanskog vikenda, nakon čega slijedi smanjenje.</p><p>Turista je trenutno u zemlji na razini od oko 68 posto u odnosu na isti dan prošle godine, kada ih je bilo 1,2 milijuna. Najviše ih je, oko 200 tisuća, u Istarskoj županiji, potom oko 160 tisuća u Primorsko-goranskoj, dok ih je u Splitsko-dalmatinskoj oko 150 tisuća, a u Zadarskoj županiji oko 145 tisuća.</p><p>Staničić iznosi da je po destinacijama s najviše turista na današnji dan prvih pet u Istri i na Kvarneru - Rovinj, Medulin, Poreč, Umag, Crikvenica i Mali Lošinj.</p><h2>Za blagdan Velike Gospe moguće manje vjernika u marijanskim svetištima </h2><p>Na pitanje očekuje li pojačane dolaske u marijanska svetišta u subotu, Staničić kaže da se to svakako može očekivati jer obilježavanje blagdana Velike Gospe uključuje i posjete svetištima. </p><p>- Ipak, u generalnom ozračju smanjenog broja putovanja, mjera opreza i restrikcija uvedenih s ciljem suzbijanja pandemije koronavirusa moguće je da u marijanskim svetištima vjernika za taj blagdan ove godine, pa tako i turista, bude manje nego prethodnih godina - smatra Staničić, dodajući i da je tu posjetu teško formalno kvantificirati jer se uglavnom radi o jednodnevnim putovanjima ili od svega par sati, a kako nema noćenja i nisu evidentirani u sustav eVisitor.</p><p>Kako se taj blagdan ove godine 'poklapa' i s trećim vikendom u kolovozu, nakon kojeg je i u najboljim godinama za turizam obično dolazilo do blagog smanjivanja dolazaka i noćenja turista, to se, kako kaže Staničić, može očekivati i ove godine.</p><h2>Kolovoz do sada nadmašio sve prognoze s oko 70 posto lanjskih noćenja</h2><p>Za dosadašnje rezultate kolovoza naglašava da su nadmašili sve prognoze te vjeruje da će se i do kraja tog mjeseca, pod uvjetom da sadašnje tržišne okolnosti ostanu nepromijenjene, zadržati postignuti indeksi ukupnih dolazaka i noćenja od oko 70 posto lanjskog rezultata.</p><p>- Očigledno je da je pandemija koronavirusa još uvijek jako prisutna i to je kriza s neizvjesnim ishodom te je gotovo nemoguće bilo što prognozirati. Dosadašnje brojke pokazale su već i kako ovogodišnji turistički rezultati variraju ovisno o destinaciji ili pojedinim vrstama objekata, pa su u tom smislu i informacije s terena različite. Međutim, važno je ne zaboraviti da je ovo za sve, pa i turizam, vrlo izazovna godina u kojoj je glavni cilj postići što bolje rezultate kako bi stvorili zdravu bazu za pripremu i provedbu iduće turističke godine, koja će također biti vrlo izazovna - poručuje Staničić.</p><p>S te strane teško je predviđati i što nosi rujan i cijela posezona, ali smatra da su u takvim okolnostima važne komunikacijske aktivnosti prema tržištima kao jedan od iznimno značajnih elemenata utjecaja na donošenje odluke o putovanju.</p><p>- Stalno komuniciramo s direktorima naših predstavništava, a oni sa svojim tržištima partnerima, medijima i drugima situaciju koja je trenutno u Hrvatskoj. Pritom se 'borimo' s određenim 'udarcima', ali i brzo reagiramo, demantiramo pogrešne informacije, održavamo sastanke s partnerima, surađujemo s drugim institucijama, prvenstveno sa diplomacijom i nacionalnim stožerom - otkriva Staničić.</p><p>Ocjenjuje i da su dobre dosadašnje turističke brojke s tržišta Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske također rezultat provođenja intenzivnih marketinških i informativnih kampanja HTZ-a, uz napomenu da rezultati i dalje najviše ovise o epidemiološkoj situaciji, zbog čega je nužno i strogo pridržavanje svih propisanih mjera i preporuka nacionalnog stožera od strane svih pružatelja usluga u turizmu.</p><h2>O mjerama iz Italije, najavi iz Slovenije i čekanju 'raspleta' iz Nizozemske</h2><p>Komentirajući pak jučerašnju uredbu talijanske vlade prema kojoj je obvezno testiranje za sve koji u Italiju dolaze iz Hrvatske, Malte, Grčke i Španjolske, Staničić kaže da za to dijelom vidi razlog u sigurnost vlastitih državljana, no i u činjenici da je razdoblje Ferragosta, kada Talijani najviše putuju.</p><p>- Zemlje koje su uvrštene na ovu listu direktni su i najveći konkurenti samoj Italiji. Trenutno je u Hrvatskoj oko 45 tisuća talijanskih turista, ali je sigurno da će ova talijanska odluka utjecati na promet s tog tržišta u nastavku kolovoza. Unatoč takvoj situaciji, predstavništvo HTZ-a u Italiji i dalje zaprima iznimno velik broj upita o dolasku Talijana na godišnji odmor u Hrvatsku i oni žele doći - iznosi direktor HTZ-a.</p><p>U slučaju Slovenije kaže da još nema službenih odluka te vjeruje da će Hrvatska ostati na dosadašnjoj listi koja slovenskim državljanima omogućava nesmetan povratak u Sloveniju bez predočenja testa ili odlaska u karantenu.</p><p>- Slovenija je jedno od naših najvažnijih tržišta, brojni njihovi državljani kod nas posjeduju nekretnine, a trenutno ih je u Hrvatskoj oko 115 tisuća - kaže Staničić.</p><p>Osvrnuo se i na tržište Nizozemske, gdje je HTZ također u stalnom kontaktu s partnerima, agencijama i touroperatorima, ali i mjerodavnim institucijama.</p><p>- Ostaje za vidjeti kakva će biti konačna odluka nizozemskih institucija, ali smatramo da se po svim parametrima možemo vratiti na njihovu listu sigurnih destinacija na kojoj se već nalaze i pojedine zemlje koje imaju lošiju epidemiološku situaciju u odnosu na Hrvatsku - smatra Staničić, zaključivši da je u svemu važna i dobra suradnja s hrvatskom diplomacijom, koja i kroz svoje aktivnosti doprinosi zadržavanju trenutne pozicije Hrvatske kao jedne od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se odvija značajniji turistički promet.</p>