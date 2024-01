Projekcija HUP-a: U Hrvatskoj će za sedam godina živjeti 500.000 stranih radnika

Demografkinja Sanja Klempić Bogadi, državna tajnica Središnjega državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić i Marko Jurčić iz HUP-a (Hrvatska udruga poslodavaca) govorili su za HRT o hrvatskoj demografiji.

Klempić Bogadi demantirala je navode da smo zemlja s najvećim udjelom mlađeg staračkog stanovništva na svijetu te da smo prestigli i Japan.

- Japanci su i dalje u prosjeku najstariji narod na svijetu. Prema 'medijalnoj' starosti Japan je blizu 49 godina, a Hrvatska je prema Eurostatu premašila 45 godina i u vrhu smo Europe. A u Europi su od nas stariji Njemačka, Italija i još neke druge zemlje. No to je jedan od najvažnijih izazova za Hrvatsku - rekla je.

Naglasila je da starijim osobama treba pristupiti heterogeno jer je starenje jedan od najvećih dosega civilizacije. No izazov je za zdravstveni i mirovinski sustav.

- U kontingentu starih bitni su nam oni stariji od 80 jer su oni među starijima važna grupa koja se povećava. U tom smislu treba ozbiljno poraditi na skrbi tih ljudi - naglasila je. Josić je podsjetila da je u javno savjetovanje puštena Strategija demografske revitalizacije te podsjetila da je Vlada radila i radi na poticajnom okruženju za mlade obitelji, ali i na cjelogodišnjem obrazovanju i pomoći za starije građane.

- Važan cilj Strategije je i mobilnost stanovništva i kvalitetna zdravstvena zaštita - rekla je pa dodala:

- Što se tiče mobilnosti, usmjerili smo se na naše iseljenike, na generacije koje već imaju svoje potomstvo, ali isto tako i na radnu migraciju koja je sve aktivnija u RH.

Prema projekcijama HUP-a, u Hrvatskoj će za sedam godina živjeti između 400.000 i 500.000 stranih radnika. Jesu li poslodavci krivi za određene demografske trendove zbog malih plaća i velikog broja ugovora, odgovorio je Marko Jurčić.

- Trenutno je u Hrvatskoj 150.00 stranih radnika, a do iduće godine bi ih moglo biti 200.000. To se ne može zaustaviti. To je povezano s gospodarstvima u razvoju. S tim se bore i druga europska gostovanja, osobito u sektorima građevine i turizma - rekao je. No najveći je problem gubitak domaće radne snage te sve teži dolazak visokokvalificirane strane radne snage, to predstavlja rast i razvoj. I takvi ljudi nedostaju u svim sektorima u svim zemljama.