U Hrvatskoj lani prikupljeno gotovo 210.000 doza krvi

U Hrvatskoj je lani prikupljeno gotovo 210.000 doza krvi, a više od 10.000 građana prvi je put darovalo krv, izvijestio je Hrvatski Crveni križ (HCK) u povodu današnjeg Nacionalnog dana dobrovoljnih darivatelja krvi te istaknuo važnost tog humanog čina za spašavanje ljudskih života.

Hrvatski Crveni križ izvijestio je o porastu broja dobrovoljnih darivatelja krvi tijekom 2025. godine. U akcijama njegovih društava prikupljene su 163.504 doze krvi, čime je godišnji plan premašen za više od 5.000 doza.

Posebno ohrabruje podatak o 10.711 novih darivatelja, među kojima je bilo oko 40 posto žena. U HCK-u ističu važnost uključivanja novih, osobito mladih darivatelja za dugoročnu sigurnost opskrbe krvlju.

Žene daruju petinu prikupljenih doza krvi

Muškarci i dalje znatno češće daruju krv od žena. Od svih doza prikupljenih u organizaciji društava Crvenog križa, četiri petine darovali su muškarci, a petinu žene.

Najveći udio žena među darivateljima zabilježen je u Zagrebu, gotovo trećina, te u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

Među županijama s najboljim rezultatima dobrovoljnog darivanja krvi ističu se Osječko-baranjska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska.

Iz HCK-a upozoravaju da se stabilna opskrba krvlju ne smije uzimati zdravo za gotovo. Zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o spremnosti građana na dobrovoljno darivanje krvi.

Prva akcija darivanja krvi održana 1953. u Sisku

Nacionalni dan dobrovoljnih darivatelja krvi obilježava se 25. listopada u spomen na prvu organiziranu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj, održanu 1953. godine u Željezari Sisak u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

HCK je utemeljitelj organiziranog dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj. Njegova društva organiziraju akcije, okupljaju darivatelje, vode evidenciju o njima te dodjeljuju priznanja za njihov humanitarni doprinos.

Krv i krvni pripravci neophodni su u liječenju teško oboljelih i ozlijeđenih osoba, pri složenim operacijama i transplantacijama te u liječenju onkoloških bolesnika, rodilja i novorođenčadi. Zbog ograničenog roka čuvanja pojedinih krvnih pripravaka, zalihe je potrebno stalno obnavljati.

Održavanje dostatnih zaliha posebno je važno tijekom ljetnih mjeseci kada se zbog godišnjih odmora smanjuje odaziv darivatelja, dok potrebe zdravstvenog sustava ne prestaju.

Hrvatski Crveni križ zahvaljuje svim dobrovoljnim darivateljima krvi na humanosti i solidarnosti te poziva građane, osobito mlade, da se uključe u akcije darivanja krvi.