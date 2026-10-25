Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVIO HCK

U Hrvatskoj lani prikupljeno gotovo 210.000 doza krvi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj lani prikupljeno gotovo 210.000 doza krvi
Foto: Sasa Miljevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najveći udio žena među darivateljima zabilježen je u Zagrebu, gotovo trećina, te u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji....

U Hrvatskoj je lani prikupljeno gotovo 210.000 doza krvi, a više od 10.000 građana prvi je put darovalo krv, izvijestio je Hrvatski Crveni križ (HCK) u povodu današnjeg Nacionalnog dana dobrovoljnih darivatelja krvi te istaknuo važnost tog humanog čina za spašavanje ljudskih života.

Hrvatski Crveni križ izvijestio je o porastu broja dobrovoljnih darivatelja krvi tijekom 2025. godine. U akcijama njegovih društava prikupljene su 163.504 doze krvi, čime je godišnji plan premašen za više od 5.000 doza.

Posebno ohrabruje podatak o 10.711 novih darivatelja, među kojima je bilo oko 40 posto žena. U HCK-u ističu važnost uključivanja novih, osobito mladih darivatelja za dugoročnu sigurnost opskrbe krvlju.

Žene daruju petinu prikupljenih doza krvi

Muškarci i dalje znatno češće daruju krv od žena. Od svih doza prikupljenih u organizaciji društava Crvenog križa, četiri petine darovali su muškarci, a petinu žene.

Najveći udio žena među darivateljima zabilježen je u Zagrebu, gotovo trećina, te u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

SPAŠAVA ŽIVOTE Svjetski dan darivatelja: Crveni križ poziva građane da daju krv
Svjetski dan darivatelja: Crveni križ poziva građane da daju krv

Među županijama s najboljim rezultatima dobrovoljnog darivanja krvi ističu se Osječko-baranjska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska.

Iz HCK-a upozoravaju da se stabilna opskrba krvlju ne smije uzimati zdravo za gotovo. Zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o spremnosti građana na dobrovoljno darivanje krvi.

Prva akcija darivanja krvi održana 1953. u Sisku

Nacionalni dan dobrovoljnih darivatelja krvi obilježava se 25. listopada u spomen na prvu organiziranu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj, održanu 1953. godine u Željezari Sisak u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

HCK je utemeljitelj organiziranog dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj. Njegova društva organiziraju akcije, okupljaju darivatelje, vode evidenciju o njima te dodjeljuju priznanja za njihov humanitarni doprinos.

HVALE VRIJEDNA AKCIJA Na Poljudu je održana 15. akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Do sada je skupljeno oko 700 doza
Na Poljudu je održana 15. akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Do sada je skupljeno oko 700 doza

Krv i krvni pripravci neophodni su u liječenju teško oboljelih i ozlijeđenih osoba, pri složenim operacijama i transplantacijama te u liječenju onkoloških bolesnika, rodilja i novorođenčadi. Zbog ograničenog roka čuvanja pojedinih krvnih pripravaka, zalihe je potrebno stalno obnavljati.

Održavanje dostatnih zaliha posebno je važno tijekom ljetnih mjeseci kada se zbog godišnjih odmora smanjuje odaziv darivatelja, dok potrebe zdravstvenog sustava ne prestaju.

Hrvatski Crveni križ zahvaljuje svim dobrovoljnim darivateljima krvi na humanosti i solidarnosti te poziva građane, osobito mlade, da se uključe u akcije darivanja krvi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Na granici pronašli milijun eura skrivenih u podu minibusa. 'Ne znam kako je novac tu završio'
MILIJUNSKA ZAPLJENA

Na granici pronašli milijun eura skrivenih u podu minibusa. 'Ne znam kako je novac tu završio'

Carinici su u veljači na prijelazu Merdare pronašli 18 paketa neprijavljenog novca. Njemački državljanin sada je priznao da novac pripada njemu, ali nije uspio dokazati njegovo podrijetlo
LIČANIN, BROĐANIN I KRČANKA Tko su Vučićevi ‘dobri i zli Hrvati’ u bitci za njegovu Srbiju
NAŠI I VAŠI

LIČANIN, BROĐANIN I KRČANKA Tko su Vučićevi ‘dobri i zli Hrvati’ u bitci za njegovu Srbiju

NOVI EXPRESS Beogradski vojni analitičar otkriva malo poznate detalje iz biografija bliskih suradnika srpskog despota i njegovih najvažnijih ‘neprijatelja’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026