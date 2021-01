Umjereno i pretežno oblačno, u gorskim predjelima uz malo snijega koji još prijepodne može padati i drugdje u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

Popodne s juga novo jače naoblačenje, u južnoj i srednjoj Dalmaciji s kišom.

Vjetar na kopnu slab, u gorju do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, na sjevernom dijelu mjestimice i jaka, podno Velebita s olujnim udarima.

Najviša temperatura zraka na kopnu između -1 i 4, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 7 do 12 Celzija.

Sutra će pak biti oblačno, na Jadranu s kišom, osobito u Dalmaciji. U većem dijelu unutrašnjosti padat će snijeg te se očekuje stvaranje snježnog pokrivača, a snijega nošenog burom može biti i na obali.

Vremenska prognoza za potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije

Većinom oblačno i tmurno te uglavnom bez oborine. U noći i ujutro mjestimice magla, a popodne mala mogućnost za kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 1, dnevna od 2 do 4 °C.

Idućih dana pretežno oblačno i još malo hladnije. U nedjelju povremeno slab snijeg, a u ponedjeljak će biti češći uz nastanak novog snježnog pokrivača. U noći na utorak izgledan je prestanak oborine, a u drugom dijelu dana i kidanje naoblake. Povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u utorak će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 0, dnevna od -1 do 2 °C. Uz razvedravanje i smirivanje vjetra u noći na srijedu moglo bi biti osjetno hladnije, navodi DHMZ.

HAK: Jaka bura na Jadranskoj magistrali

Zbog bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika i LC Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II skupina).

Jak vjetar usporava promet i na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče od vijadukta Božići do tunela Sveti Rok i A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, no obje autoceste otvorene su za sve skupine vozila.



Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni te poledica.

Vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na pojedenim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici.

Zbog oštećenja kolnika ili vode na kolniku zatvorene su: DC30 kroz centar Petrinje (obilazak Ulicom Matije Gupca); DC37 kroz Glinu (obilazak je ulicama grada Gline); ŽC3121 Tišina-Palanjek (obilazak je ŽC3274 Palanjek-Mahovo); ŽC3156 Žažina-Mala Gorica; ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Oborovo. Obilazak je preko Sesvetskog Kraljevca i Otoka Svibovskog; ŽC5146 Kosinjski most-Lipovo Polje; LC u mjestu Rausovac. Obilazak: LC Selište Kostajničko-Hrvatska Kostajnica i obratno; LC Donje Selište-Skela; LC Vrgorac-Orah; LC Veliki Prolog-Draževitići.

Vozi se otežano (oštećenja uzrokovana potresom i odroni): na mostu Brest kod Petrinje (uz ograničenje brzine od 30 km/h) ili obilazno: Žažina-Sisak-Mošćenica-Petrinja i obrnuto; na državnoj cesti DC3 u mjestu Dubravci; na županijskoj cesti ŽC3232 Majske Poljane-Glina na mostu preko rijeke Maje dopušten je promet vozilima do 3,5 tone.

Vozi se otežano i na drugim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito na prilazima Petrinji, Glini, Sisku te okolnim mjestima.

Za sav promet zatvorene su državna cesta DC547 Sveti Rok-Mali Alan i županijska cesta ŽC5199 Sušanj-Štirovača.

Od 2. siječnja za ulazak u Sloveniju s PCR negativnim testom, koji je bio napravljen u EU i nije stariji od 48 sati ili uz 12 iznimki (tranzit) – može se ući na sve granične prijelaze. Ako se nema PCR test, tada se može uči isključivo preko prijelaza koji rade brze testove: Trnovec/Središče ob Dravi, Macelj/Gruškovje, Bregana/Obrežje, Jurovski Brod/Metlika i Rupa/Jelšane. U slučaju pozitivnog testa određuje se desetodnevna izolacija. 

Od subote, 9. siječnja, od 00:00 završava brzo testiranje na granici s Hrvatskom. Granicu će biti moguće prijeći s brzim testom napravljenim u zemljama EU ili s PCR testom iz EU ili treće zemlje. Test ne smije biti stariji od 48 sati od uzimanja brisa.

PCR testovi iz trećih zemalja bit će dopušteni samo iz laboratorija, koji će biti priznati od strane Slovenije.

Vozila koja prevoze humanitarnu pomoć na potresom pogođena područja oslobođena su plaćanja putnih karata.