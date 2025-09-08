Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

U Hrvatskoj se talent i rad mladih liječnika kažnjavaju, a politička podobnost nagrađuje

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
U Hrvatskoj se talent i rad mladih liječnika kažnjavaju, a politička podobnost nagrađuje

Mladi liječnici godinama su se borili s tzv. robovlasničkim ugovorima, a i danas teško dolaze do specijalizacije, koja se nerijetko čuva upravo za djecu starijih liječnika.

Priče liječnika koji su otišli u inozemstvo još jedanput razotkrivaju surovu stvarnost hrvatskog zdravstva. Od 2013. do 2024. iz Hrvatske se odselilo čak 1214 liječnika čija je prosječna dob 36 godine. Mladi liječnik mora moliti da uđe u operacijsku salu, talent se kažnjava, a podobnost nagrađuje. Zdravstveni sustav nam guši vrijedne liječnike koji nemaju iza sebe političko zaleđe i koji nisu spremi na razne potpuno neprimjerene kompromise, a inozemstvo im nudi priliku za napredovanje na temelju njihova rada i truda. Upravo to pokazuju iskustva troje hrvatskih liječnika koji su nam iznijeli svoje priče. Mladi liječnici godinama su se borili s tzv. robovlasničkim ugovorima, a i danas teško dolaze do specijalizacije, koja se nerijetko čuva upravo za djecu starijih liječnika, a kad je i dobiju redovnim putem, od njih očekuju da rade u nemogućim uvjetima i za manju plaću. U Njemačkoj, Švicarskoj ili Irskoj rad je organiziran, pravila se poštuju, plaće su bolje, a trud se nagrađuje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu
PREVEZENI U BOLNICU

Užas u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju, prevezli ih u bolnicu

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o muškarcu koji je u rukama nosio bebu i nisu teže ozlijeđeni
Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'
PRVO ŠKOLSKO ZVONO

Počinje nova nastavna godina, a stručnjaci predlažu: 'Ukinite ocjenjivanje u nižim razredima'

• U školu kreće oko 36.000 prvašića • Dvojka iz matematike je jako loše utjecala na mog sina, kaže nam majka osmogodišnjaka iz Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025