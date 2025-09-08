Mladi liječnici godinama su se borili s tzv. robovlasničkim ugovorima, a i danas teško dolaze do specijalizacije, koja se nerijetko čuva upravo za djecu starijih liječnika.
U Hrvatskoj se talent i rad mladih liječnika kažnjavaju, a politička podobnost nagrađuje
Priče liječnika koji su otišli u inozemstvo još jedanput razotkrivaju surovu stvarnost hrvatskog zdravstva. Od 2013. do 2024. iz Hrvatske se odselilo čak 1214 liječnika čija je prosječna dob 36 godine. Mladi liječnik mora moliti da uđe u operacijsku salu, talent se kažnjava, a podobnost nagrađuje. Zdravstveni sustav nam guši vrijedne liječnike koji nemaju iza sebe političko zaleđe i koji nisu spremi na razne potpuno neprimjerene kompromise, a inozemstvo im nudi priliku za napredovanje na temelju njihova rada i truda. Upravo to pokazuju iskustva troje hrvatskih liječnika koji su nam iznijeli svoje priče. Mladi liječnici godinama su se borili s tzv. robovlasničkim ugovorima, a i danas teško dolaze do specijalizacije, koja se nerijetko čuva upravo za djecu starijih liječnika, a kad je i dobiju redovnim putem, od njih očekuju da rade u nemogućim uvjetima i za manju plaću. U Njemačkoj, Švicarskoj ili Irskoj rad je organiziran, pravila se poštuju, plaće su bolje, a trud se nagrađuje.
