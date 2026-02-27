Britanci vraćaju stari sustav za zajmove, Španjolci prodaju sobe sa strancima, mi mikro stanove

Priuštivo stanovanje nezaobilazna je tema u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ministar Branko Bačić najavio je gradnju minijaturnih stanova od 18 kvadrata koji bi mogli postati hrvatska realnost.

Mikro stanovi bili bi namijenjeni za osobe do 30 godina za razdoblje od, primjerice, dvije godine. Za jednu osobu veličina bi bila 18, za dvije 26 četvornih metara. Država do 2030. godine planira izgraditi i obnoviti 20 tisuća stanova i na taj način omogućiti priuštivije stanovanje. Za RTL je govorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, prenosi Danas.hr.

A što se događa u ostatku svijeta? Cijene kuća, ali i ostalih stambenih nekretnina u posljednjih deset godina rasle su 10 posto brže nego primanja u kućanstvu u Europskoj uniji.

Svatko se s tim bori na svoj način. Primjerice, najveći španjolski gradovi bore se s nedostatkom stanova. Novi projekt omogućuje građanima kupnju pojedinačne sobe u kojoj bi u konačnici stan dijelili s drugima. Cijene za jednu sobu kreću se od 80.000 pa nadalje.

Prošle godine prodano je 200 takvih soba, s listom čekanja od 32.000 ljudi.

- Ljudi više ne ulaze u brakove, a i ako se vjenčanju, onda nemaju djecu. Ili imaju potomke tek kasnije. Traže za početak manji smještaj koji im je puno lakši za priuštiti - rekao je Oriol Walls, začetnik ideje o prodaji pojedinačnih soba, prenosi Reuters.

Ističe da su sobe dobra opcija za sve koji nemaju mnogo ušteđevine.

Banke u Engleskoj, Francuskoj, Italiji vraćaju se na sustav u kojem korisnicima omogućuju zajmove bez potrebe da daju dio novca unaprijed. To omoguće lakši pronalazak doma svima koji nemaju ušteđevine, a očajnički traže smještaj. Mnogo je zemlja imalo i ranije takav sustav, ali uslijed krize 2008. odustali su od toga.