U idealnim uvjetima, tražili bi mjesto više u školi u Garešnici

Garešnica je od Zagreba autom udaljena oko sat vremena. Prekrasno pitomo mjesto nedaleko od Bjelovara, u zelenilu, mali grad sa svim sadržajima. I ono što je najvažnije za obitelji, vrtić, osnovna i srednja škola s različitim obrazovnim smjerovima, entuzijastičnim vodstvom i nastavnicima, željnim da im učenici nauče svašta, pomaknu svoje granice i budu zadovoljni. U idealnim uvjetima, kvadrat stana u Garešnici stajao bi više nego u Zagrebu, a u školi bi se tražilo mjesto više. Ovako, mladi većinom ciljaju prema metropoli ili Osijeku, da otiđu iz prekrasne, ali uspavane Garešnice, jer trenutačno tamo nemaju ni pošten noćni klub za izlazak, zadnja autobusna linija iz Zagreba ide u 20 sati, a vlakom je potrebno i dva sata po cijenama od 17 do 20 eura. Za one koji su škole završili, posla i aktivnosti ima, ali očito ne dovoljno, barem ne onih koji bi ih privukli da u ozbiljnijem broju ostanu živjeti u rodnom kraju. Ili se dosele iz drugih mjesta.