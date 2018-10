'Valovi na Jadranu će za 100 godina biti visoki 14 metara...'

Jako jugo pokazalo je svu svoju snagu zadnjih dva dana. Zaustavilo je promet i nanijelo štetu diljem Jadrana. Od ponedjeljka se tragalo za slovenskim surferom koji je u poslijepodnevnim satima u utorak ipak pronađen i spašen nedaleko od Trsta. U Temi dana na HRT-u o tome su govorili kapetanica Dolores Brenko Škerjanec iz Lučke kapetanije Pula, kapetan Alen Rukavina iz Lučke kapetanije Zadar te oceanograf Nenad Leder s Pomorskog fakulteta u Splitu.

- Jučer nije bilo vrijeme za izlazak na more, unatoč tome što surferima odgovara takvo vrijeme - kazala je kapetanica Brenko Škerjanec te dodala da je surfer imao sreće što je preživio, no da je tome pogodovala i njegova dobra psihofizička kondicija. Potraga za njime krenula je već u ponedjeljak oko 17.30 kada su dobili dojavu, no prekinuta je zbog jakog vjetra. Čak 24 sata kasnije pronađen je u Trstu gdje se nalazi u bolnici.

Alen Rukavina zahvalio je svojim djelatnicima za spašavanje na Ugljanu. Naime, liječnica u Kaliju zatražila je hitan medicinski prijevoz i, iako su sve trajektne, brodske i katamaranske linije bile obustavljene, Lučka kapetanija Zadar bila je pacijentu jedini izbor i uspjela ga je prevesti u zadarsku bolnicu.

Oceanograf Leder istaknuo je da je situacija bila vrlo ekstremna, a dodao je i kako je Venecija poplavljena.

- Imali smo klasičan prolaz ciklone u kojem je bila orkanska i olujna bura koja je generirala valove visine oko 7 metara. Nakon toga je zapuhao vrlo jak jugozapadnjak, pa je bila poplavljena i hvarska riva - kazao je.

Istaknuo je da, što se tiče visokih valova, nije neuobičajeno vidjeti u sjevernom Jadranu visoke valove, a u dva navrata izmjerili su i više od 10 metara. Procjenjuje je da je riječ o pojavi koja se javlja svakih 10-ak godina, a znanstvenici su izračunali da bi se u idućih 100 godina mogao pojaviti i val od 14 metara.

Tema: Hrvatska