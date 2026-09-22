U Ilači našli posmrtne ostatke žrtava iz Domovinskog rata

Na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji danas su pronađeni posmrtni ostaci najmanje dvije osobe koji, prema preliminarnim nalazima Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, potječu iz Domovinskoga rata. Nakon ekshumacije posmrtni ostaci biti će prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru radi daljnjeg pregleda, a potom će se na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provesti obrada metodom analize DNA, izvijestili su iz Ministarstva.

Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, od kojih za njih 446 na području Vukovarsko-srijemske županije.

U nastojanju njihovoga pronalaska, Ministarstvo sustavno i predano istražuje sva prikupljena saznanja i indicije te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koja postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata, navode.

