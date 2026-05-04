NA PRAZNIK RADA

Mladić u Istri mahao zastavom Republike Srpske. Protjerali ga

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Pixsell/Wikimedia Commons

23-godišnji bosanskohercegovački državljanin je 1. svibnja na balkonu terase sobe hotela na području Funtane mahao i isticao zastavu Republike Srpske

Postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su 1. svibnja u jutarnjim satima utvrdili kako je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je izazvao uznemirenost javnosti.

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

