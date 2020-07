U Istru pristigli austrijski, mađarski i poljski policajci

Sigurnost tijekom turističke sezone jedna je od najvažnijih zadaća hrvatske policije, a svoj doprinos i ove godine dat će strani policijski službenici

<p>"Želim vam srdačnu dobrodošlicu u Policijsku upravu istarsku i uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom i brigom za domaće i strane turiste osigurati da još jedna turistička sezona prođe mirno i da Hrvatska ostane jedna od najsigurnijih i najpoželjnijih turističkih destinacija", rekao je danas načelnik policijske uprave Božo Kirin na svečanom prijemu stranih policijskih službenika koji će ovog ljeta boraviti u Istri.<br/> <br/> Naime, u sklopu projekta Sigurna turistička sezona i ove će godine na Jadranu boraviti policijski službenici iz nekoliko europskih zemalja, a koji će zajedno s hrvatskim policajcima brinuti o sigurnosti turista. Riječ je projektu međunarodne policijske suradnje, originalnom brendu hrvatske policije, koji se provodi od 2006. godine. Te prve godine u projektu su sudjelovala samo četiri policijska službenika iz Mađarske, a kroz godine su njegovu vrijednost prepoznale brojne europske, ali i azijske zemlje, tako da je do sada u projektu sudjelovalo ukupno 805 policijskih službenika iz 19 zemalja, odnosno 22 policijske organizacije.</p><p>Čak ni situacija s koronavirusom nije uspjela zaustavili provođenje ovog hvalevrijednog projekta pa će tako i ove godine, no u nešto manjem broju, strani policijski službenici boraviti u priobalnim policijskim upravama u cilju ostvarivanja maksimalne sigurnosti hrvatskih građana i stranih turista koji odabiru Hrvatsku kao svoju destinaciju za odmor.<br/> <br/> U Istri se projekt Sigurna turistička sezona provodi od 2010. godine, a ovo ljeto, o sigurnosti turista brinut će sedam policijskih službenika iz pet zemalja: Austrije (2), Mađarske (2), Poljske, Njemačke i Slovenije. U Umagu će već tradicionalno raditi policijski službenici iz Austrije, i to u srpnju policijska službenica Marijana Kaldrmdzic, a u kolovozu policijski službenik Stefan Gmasz. Preostali policijski službenici radit će na području Pule, pa će tako hrvatskim kolegama u srpnju pomagati mađarski policajac Lajos Magyar, kojeg će u kolovozu zamijeniti Gabor Jankovics. Poljski policajac Patryk Pelszyk u Puli će boraviti čak dva mjeseca, dok se dolazak slovenskog policijskog službenika Matije Breznika očekuje sredinom srpnja, a njemački će kolega Vanje Scekica doći početkom kolovoza. Svi će oni, u svojim nacionalnim odorama, raditi u zajedničkim ophodnjama s hrvatskim policijskim službenicima, a njihova je zadaća pomoć hrvatskoj policiji u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u odnosu na unaprjeđenje komunikacije i suradnje s turistima, kao i u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu.</p><p>Sigurnost tijekom turističke sezone jedna je od najvažnijih zadaća hrvatske policije jer turisti ne biraju samo lijepe, već i sigurne zemlje. Da je Istra sigurna i poželjna destinacija za odmor potvrđuju izjave domaćih i stranih gostiju koji se ovdje osjećaju sigurno, no to ujedno potvrđuju i epidemiološki podaci te statistički pokazatelji praćenja stanja i kretanja kriminaliteta. "Stanje sigurnosti iz godine u godinu je na visokoj razini, a kako bi i ova turistička sezona protekla mirno, policija će poduzimati brojne aktivnosti. Sigurnost će biti glavna zadaća koja se postavlja pred sve policijske službenike ove policijske uprave, a ove godine suočeni smo i s dodatnim izazovima. No, učinit ćemo sve da se turisti ovdje osjećaju sigurno, da ljetovanje provedu bez neugodnosti te da na taj način zadržimo imidž Istre, ali i čitave Hrvatske, kao sigurne i poželjne turističke destinacije. U tome ćete nam svakako pomoći i vi'', poručio je Marijani Kaldrmdzic, Lajosu Magyaru i Patryku Pelszyku načelnik Policijske uprave istarske i zaželio im ugodnu suradnju s hrvatskim kolegama.</p>