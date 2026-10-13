Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE DOBRO!

U Italiji sve poskupjelo za 63 % u 25 godina: Stanovanje i režije više nego dvostruko skuplji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U Italiji sve poskupjelo za 63 % u 25 godina: Stanovanje i režije više nego dvostruko skuplji
Foto: Pixabay
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Potrošačke cijene u Italiji drastično su porasle u posljednjih 25 godina, a najviše su poskupjeli troškovi stanovanja i režija, što utječe na životni standard građana.

Potrošačke cijene u Italiji porasle su ukupno 63 posto od 2000. do 2025. godine, uz velike razlike u poskupljenjima pojedinih kategorija proizvoda i usluga, objavio je u utorak u godišnjaku državni zavod za statistiku Istat. Cijene stanovanja i režijski troškovi više su nego udvostručeni u tom razdoblju, ponajprije zbog poskupljenja električne energije i goriva, a i alkoholna pića i duhan, te financijske i osiguravateljske usluge bili su lani dvostruko skuplji nego 2000. godine.

Hrana i piće i ugostiteljske usluge poskupjeli su u tom razdoblju za otprilike 87 posto, pokazuje izvješće.  

Odjeća je lani bila skuplja za 41 posto nego na početku stoljeća, a troškovi obrazovanja i zdravstvene skrbi uvećani su u tom razdoblju manje od 30 posto.

Apokaliptični prizori VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...
VIDEO Tornado poharao Siciliju: Nosio krovove, prevrtao aute i uništio kuću, ima i ozlijeđenih...

U kategoriji industrijskih proizvoda, ne računajući energente, cijene su od 2000. do 2025. porasle nešto više od 25 posto, izračunali su statističari.

Cijene informacijsko-komunikacijskih proizvoda i usluga bile su lani niže za gotovo 60 posto nego u 2000. godini.

Od početka 2000-ih usluge su poskupljivale brže od robe, a taj je jaz s vremenom postajao sve veći.

Energetski šok u 2022. godini izazvao je nagli rast cijena robe, koji se mjeri u dvoznamenkastim stopama, dijelom i zbog napetosti u opskrbnim lancima. Cijene usluga u tom su razdoblju rasle umjerenije, premda je i njihov rast ubrzao, napominje Istat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026