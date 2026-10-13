U Italiji sve poskupjelo za 63 % u 25 godina: Stanovanje i režije više nego dvostruko skuplji

Potrošačke cijene u Italiji porasle su ukupno 63 posto od 2000. do 2025. godine, uz velike razlike u poskupljenjima pojedinih kategorija proizvoda i usluga, objavio je u utorak u godišnjaku državni zavod za statistiku Istat. Cijene stanovanja i režijski troškovi više su nego udvostručeni u tom razdoblju, ponajprije zbog poskupljenja električne energije i goriva, a i alkoholna pića i duhan, te financijske i osiguravateljske usluge bili su lani dvostruko skuplji nego 2000. godine.

Hrana i piće i ugostiteljske usluge poskupjeli su u tom razdoblju za otprilike 87 posto, pokazuje izvješće.

Odjeća je lani bila skuplja za 41 posto nego na početku stoljeća, a troškovi obrazovanja i zdravstvene skrbi uvećani su u tom razdoblju manje od 30 posto.

U kategoriji industrijskih proizvoda, ne računajući energente, cijene su od 2000. do 2025. porasle nešto više od 25 posto, izračunali su statističari.

Cijene informacijsko-komunikacijskih proizvoda i usluga bile su lani niže za gotovo 60 posto nego u 2000. godini.

Od početka 2000-ih usluge su poskupljivale brže od robe, a taj je jaz s vremenom postajao sve veći.

Energetski šok u 2022. godini izazvao je nagli rast cijena robe, koji se mjeri u dvoznamenkastim stopama, dijelom i zbog napetosti u opskrbnim lancima. Cijene usluga u tom su razdoblju rasle umjerenije, premda je i njihov rast ubrzao, napominje Istat.