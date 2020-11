U izbornoj noći porasla prodaja alkohola, pizze i marihuane

Dostavna tvrtka za alkohol Drizly izvijestila je da je u odnosu na prethodna četiri utorka potražnja porasla 68 posto

<p>Neovisno o političkim sklonostima Amerikanci su u izbornoj noći bili jedinstveni - pod stresom su konzumirali iznadprosječne količine hrane, pića i marihuane čekajući ishod američkih predsjedničkih izbora.</p><p>S odmicanjem izborne noći naglo je porasla dostava hrane i pića te prodaja alkohola i trave.</p><p>Dostavna tvrtka za alkohol Drizly izvijestila je da je u odnosu na prethodna četiri utorka potražnja porasla 68 posto. U glavnom gradu Washingtonu skočila je čak 133 posto, u New Yorku 110 posto. Nešto umjereniji bili su potrošači u Los Angelesu - porast potražnje od tek 35 posto.</p><p>U 'demokratskim' saveznim američkim državama u kojima posluje Drizly potražnja je skočila 75 posto u odnosu na prethodna četiri utorka, u 'republikanskim' saveznim državama potražnja je porasla prosječno 33 posto.</p><p>Najviše su prodavalo vino (42 posto prodaje), pa 'žestica' 41 posto i pivo 15 posto, objavila je ta bostonska tvrtka.</p><p>Tvrtka Eaze, koja prodaje marihuanu, imala je 17 posto porasta potražnje u Kaliforniji u usporedbi s prethodnim utorkom.</p><p>Prema trendovima koje je u utorak poslijepodne zabilježio Google najviše se pretraživala fraza pizze, kineska hrana, sushi i meksička hrana "u blizini".</p><p>Fraze "pržena hrana u blizini" i "prodavaonica alkohola u blizini" zabilježile su vlastiti rekord u 'guglanju', a jedan od komentatora upitao se kako je moguće da nakon 11 mjeseci epidemije koronavirusa još toliko ljudi to ne zna.</p><p>I picerije su zabilježile snažni porast potražnje koji se kretao i do trostrukog broja narudžbi u odnosu na uobičajeni promet utorkom.</p>